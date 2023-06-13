Замінять пошкоджені БМП на нові: США виділять Україні додатковий пакет військової допомоги на $325 млн, - ЗМІ
США нададуть додаткову військову допомогу Україні на суму до 325 млн доларів. Пакет включатиме бронемашини Stryker і Bradley, які можуть замінити пошкоджені в ході контрнаступу
Про це повідомляє видання "Голос Америки".
Зазначається, що в новий пакет увійдуть бронемашини Stryker і Bradley, які можуть замінити ті, що були пошкоджені та знищені під час українського контрнаступу.
"Ці найкращі системи, попри те, що вони хороші, є вразливими та потребуватимуть заміни, тому це нагадування, що забезпечення безпеки не є одноразовим. Це потрібно буде продовжувати в довгостроковій перспективі", - сказав Бредлі Боумен, старший директор Центру військової та політичної влади вашингтонського Фонду захисту демократій.
Як повідомив "Голосу Америки" представник Пентагону, очікується, що про нову військову допомогу Вашингтон оголосить у вівторок, 13 червня.
Крім того, допомога включатиме боєприпаси для передових зенітно-ракетних систем (NASAMS) і додаткові ракети для українських артилерійських ракетних систем (HIMARS).
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив в Осло 1 червня на брифінгу щодо неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу, що допомога та підтримка для України буде надаватися і надалі.
- 9 червня США оголосили про новий пакет військової підтримки України на загальну суму понад 2 млрд доларів. Він включає засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.
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