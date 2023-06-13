Про це повідомляє видання "Голос Америки".

Зазначається, що в новий пакет увійдуть бронемашини Stryker і Bradley, які можуть замінити ті, що були пошкоджені та знищені під час українського контрнаступу.

"Ці найкращі системи, попри те, що вони хороші, є вразливими та потребуватимуть заміни, тому це нагадування, що забезпечення безпеки не є одноразовим. Це потрібно буде продовжувати в довгостроковій перспективі", - сказав Бредлі Боумен, старший директор Центру військової та політичної влади вашингтонського Фонду захисту демократій.

Як повідомив "Голосу Америки" представник Пентагону, очікується, що про нову військову допомогу Вашингтон оголосить у вівторок, 13 червня.

Крім того, допомога включатиме боєприпаси для передових зенітно-ракетних систем (NASAMS) і додаткові ракети для українських артилерійських ракетних систем (HIMARS).