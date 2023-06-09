Боєприпаси для Patriot, HAWK і артилерії: США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2,1 млрд
США оголосили про новий пакет військової підтримки України на загальну суму пона 2 млрд доларів. Він включає засоби протиповітряної оборони та боєприпаси
Про це йдеться у повідомленні на сайті Пентагону.
Згідно з повідомленням, пакет надається в межах Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).
Пакет допомоги включає:
- додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;
- системи ППО HAWK і ракети;
- 105-мм і 203-мм артилерійські снаряди;
- безпілотні авіаційні системи Puma;
- боєприпаси для ракетних систем із лазерним наведенням;
- підтримка заходів з навчання, технічного обслуговування та підтримки.
"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", - наголосили в Пентагоні.
- 7 червня координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що Штати мають достатньо фінансування для підтримки України у 2023 році.
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