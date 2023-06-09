Про це йдеться у повідомленні на сайті Пентагону.

Згідно з повідомленням, пакет надається в межах Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).

Пакет допомоги включає:

додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;

системи ППО HAWK і ракети;

105-мм і 203-мм артилерійські снаряди;

безпілотні авіаційні системи Puma;

боєприпаси для ракетних систем із лазерним наведенням;

підтримка заходів з навчання, технічного обслуговування та підтримки.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", - наголосили в Пентагоні.