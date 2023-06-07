Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі на брифінгу.

"Ми уважно стежили за наслідками цього руйнування, яке спричинило масштабну повінь в Україні та призвело до евакуації щонайменше тисяч українців. Ми бачили повідомлення про те, що Росія відповідальна за вибух на дамбі. Ми робимо все можливе, щоб оцінити ці звіти. І ми працюємо з українцями, щоб зібрати більше інформації", - наголосив Кірбі.

Повідомляється, що вибух на Каховській ГЕС може мати руйнівний вплив на енергетичну безпеку України і це вплине на систему каналів: "Ми спілкуємося з українською владою щодо того, як ми можемо надати допомогу багатьом українцям, які були переміщені та змушені залишити свої домівки в пошуках безпеки. Ми продовжуватимемо працювати з гуманітарними партнерами на місцях для надання допомоги".

США продовжуватиме підтримувати Україну також і матеріально.

"Ми маємо достатньо коштів, як я вже говорив раніше, щоб підтримувати Україну на полі бою до кінця цього фінансового року (фінансовий рік розпочинається з 1 жовтня, - ред.). Знову ж таки, ми тільки зараз оцінюємо шкоду, завдану цим вибухом дамби, тому було б необачно з моєї сторони намагатися припускати, який це може мати вплив. Безумовно, на цій ранній стадії важко побачити, що це матиме вплив на додаткове фінансування, чи то цього року, чи то в наступному році, виходячи з вибуху".

Кірбі наголосив, якщо Рада нацбезпеки відчує необхідність звернутися до Конгресу за додатковими коштами для України, ми вони це зроблять.

"Я хочу сказати, що ми зосереджені на тому, щоб використати фінансування, яке ми отримали цього фінансового року, і переконатися, що Україна зможе досягти успіху на полі бою. І ми просто не знаходимося на етапі прийняття рішення, щоб говорити про потребу в додатковому фінансуванні пізніше, у якій би формі воно не було. Ми вдячні за додаткове фінансування, яке ми отримали на цей фінансовий рік", - додав координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США.

Що відомо про Каховську ГЕС

Російські загарбники захопили головну споруду Північно-Кримського каналу і Каховську ГЕС 24 лютого минулого року.

Каховська ГЕС розташована за 5 км від захопленої росіянами Нової Каховки. Забір води для розблокованого окупантами з початку вторгнення Північно-Кримського каналу проводиться саме в Каховському водосховищі.

Ця ГЕС - нижній й останній за рахунком (шостий) ступінь в каскаді Дніпровських водосховищ. Гідроелектростанція біля Нової Каховки забезпечує річне регулювання стоку Дніпра для того, щоб у південній частині України були електрика і вода.

20 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський вже попереджав, що Росія готується влаштувати новий масштабний теракт — підірвати дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області. Тоді ж він перерахував інші наслідки, якими загрожує підрив Каховської ГЕС та її дамби:

у небезпечній зоні опиняться сотні тисяч мешканців півдня України, які можуть постраждати від спровокованої повені

може бути зруйноване забезпечення водою значної частини півдня України та Криму

російський теракт може залишити Запорізьку атомну станцію без води для охолодження, адже вода для ЗАЕС береться саме з Каховського водосховища

загальні руйнівні екологічні, гуманітарні, техногенні наслідки такого теракту досягнуть масштабів "історичної катастрофи"

Пізніше очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова звернулася до херсонців у зв’язку з підготовкою Росією теракту на Каховській ГЕС. Вона публікувала алгоритм дій, які потрібно виконати у випадку підриву дамби водосховища.