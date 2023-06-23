Про це заявив аналітик, аспірант кафедри міжнародної економіки Цзилінського університету Павло Шевченко в етері Еспресо.

"Чи є економічні проблеми? Так, і вони структурні. Це дуже серйозні проблеми. По-перше, промислове виробництво, яке переважно орієнтувалося на зовнішні ринки, зокрема США. Якщо 2022 року двосторонній товарообіг становив понад $800 млрд і був рекордним, то за три місяці 2023-го обвалився на 25%. Для КНР це дуже чутлива тема, адже це робочі місця", - наголосив він.

Також у Китаї скоротилася кількість робочих місць передусім для молоді. Крім того, попри інвестиції в технологічний розвиток, КНР залежна від США та розуміє, що необхідно сідати за стіл перемовин з Вашингтоном, інакше вона стане відсталою. Передусім це стосується сфери напівпровідників.