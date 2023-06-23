Про це він сказав на пресконференції в Білому домі.

Байден зауважив, що не буде уникати "говорити те, що вважає фактом стосовно відносин із Китаєм, і це не те, що буде кардинально змінювати".

"Вважаю - і я вже це казав, - що істерія щодо наших відносин із Китаєм згасає та минає. Був інцидент, який призвів до певного непорозуміння (ситуація зі шпигунською кулею, - ред.). Та державний секретар Блінкен здійснив чудовий візит до Китаю", - заявив він.

Американський президент відмовився забрати свої слова про те, що Сі Цзіньпін є диктатором і зазначив, що вони "не мали якісь реальні наслідки". А також висловив сподівання, що "в певний момент у майбутньому" сам зустрінеться з китайським колегою.

Заява Байдена про "диктатора Сі Цзіньпіна" та реакція Китаю

Коментуючи реакцію голови Китаю на збиття американцями китайської розвідувальної кулі, Байден заявив, що Сі Цзіньпін не знав, що куля була над територією США.

"Ні, я серйозно. Це велике збентеження для диктаторів, коли вони не знають, що відбувається", – сказав тоді американець.

На це представниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін назвала слова Байдена "надзвичайно абсурдними" та "безвідповідальними". За її словами, такі коментарі серйозно порушують факти, дипломатичний протокол і політичну гідність Китаю: "Це відкрита політична провокація".