Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором через день після переговорів США і Китаю

Про це пише The Hills.

Таку заяву він озвучив, коли розповідав про реакцію Сі Цзіньпіна щодо збиття США китайської шпигунської кулі.

"Причина, чому Сі Цзіньпін дуже засмутився, коли ми збили ту повітряну кулю з двома вагонами, повними шпигунського обладнання, полягає в тому, що він не знав, що вона там є. Ні, я серйозно. Це велике збентеження для диктаторів, коли вони не знають, що відбувається", – заявив Байден.

Окрім того, президент США заявив, що Китай має певні "економічні труднощі".

"До речі, не турбуйтеся про Китай. Турбуйтеся про Китай, але не турбуючись про Китай. Я справді це маю на увазі. Китай має економічні труднощі", - додав він.

Попри такі заяви, Джо Байден каже, що наступним американським чиновником, який відвідає КНР, може стати радник із питань клімату Джон Керрі.