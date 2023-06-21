Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором через день після переговорів США і Китаю
Президент США Джо Байден назвав главу Китаю Сі Цзіньпіна диктатором - одразу після поїздки держсекретаря Ентоні Блінкена до КНР та слів про "прогрес у відносинах"
Про це пише The Hills.
Таку заяву він озвучив, коли розповідав про реакцію Сі Цзіньпіна щодо збиття США китайської шпигунської кулі.
"Причина, чому Сі Цзіньпін дуже засмутився, коли ми збили ту повітряну кулю з двома вагонами, повними шпигунського обладнання, полягає в тому, що він не знав, що вона там є. Ні, я серйозно. Це велике збентеження для диктаторів, коли вони не знають, що відбувається", – заявив Байден.
Окрім того, президент США заявив, що Китай має певні "економічні труднощі".
"До речі, не турбуйтеся про Китай. Турбуйтеся про Китай, але не турбуючись про Китай. Я справді це маю на увазі. Китай має економічні труднощі", - додав він.
Попри такі заяви, Джо Байден каже, що наступним американським чиновником, який відвідає КНР, може стати радник із питань клімату Джон Керрі.
- У понеділок, 19 червня, держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з очільником Китаю Сі Цзіньпіном. Обговорили співпрацю та сприяння глобальному миру. Джо Байден вважає, що відносини між Сполученими Штатами та КНР перебувають на "правильному шляху", а поїздка держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна призвела до прогресу
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.79
Купівля 36.79Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.2Продаж 41
- Актуальне
- Важливе