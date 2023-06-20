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Байден сказав, що відносини між США та Китаєм на "правильному шляху"

20 червня, 2023 вiвторок
05:42
Світ байден

Американський президент Джо Байден вважає, що відносини між Сполученими Штатами та КНР перебувають на "правильному шляху", а поїздка держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна призвела до прогресу

Про це передає Reuters.

На запитання про американо-китайські відносини він зауважив: "Ми тут на правильному шляху". А щодо візиту держсекретаря до Китаю, то Байден відчуває, що прогрес було досягнуто.

 "Він був", - сказав американський лідер.

Байден похвалив Блінкена, який здійснив поїздку до Пекіна та спілкувався з лідерами країни: "Він зробив чудову роботу".

Зустріч Блінкена з Сі Цзіньпіном

6 червня зазначалося, що держсекретар США Ентоні Блінкен планує відвідати Китай найближчими тижнями для зустрічі з високопосадовцями та, зокрема, з Сі Цзіньпіном. Блінкен мав намір провести зустрічі в Пекіні ще на початку лютого. Однак адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відкласти поїздку держсекретаря до Пекіна після виявлення у своєму авіапросторі китайської повітряної кулі спостереження.

18 червня Блінкен прибув з офіційним візитом до Пекіна та став першим високопоставленим американським дипломатом, який відвідав Китай з 2018 року. Тоді міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган та держсекретар США провели переговори у Пекіні. Говорили про відносини між країнами та війну в Україні. 

Згодом Блінкен зустрівся з очільником Китаю Сі Цзіньпіном. Обговорили співпрацю та сприяння глобальному миру. Китайський лідер заявив, що Китай поважає інтереси США і не має наміру протистояти або заміняти Сполучені Штати, а також закликав дві країни діяти з відповідальністю за світ, сприяти глобальному миру і співпрацювати в одному напрямку.

Китай
Джо Байден
США
Ентоні Блінкен
Сі Цзиньпін
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