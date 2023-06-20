Байден сказав, що відносини між США та Китаєм на "правильному шляху"
Американський президент Джо Байден вважає, що відносини між Сполученими Штатами та КНР перебувають на "правильному шляху", а поїздка держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна призвела до прогресу
Про це передає Reuters.
На запитання про американо-китайські відносини він зауважив: "Ми тут на правильному шляху". А щодо візиту держсекретаря до Китаю, то Байден відчуває, що прогрес було досягнуто.
"Він був", - сказав американський лідер.
Байден похвалив Блінкена, який здійснив поїздку до Пекіна та спілкувався з лідерами країни: "Він зробив чудову роботу".
Зустріч Блінкена з Сі Цзіньпіном
6 червня зазначалося, що держсекретар США Ентоні Блінкен планує відвідати Китай найближчими тижнями для зустрічі з високопосадовцями та, зокрема, з Сі Цзіньпіном. Блінкен мав намір провести зустрічі в Пекіні ще на початку лютого. Однак адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відкласти поїздку держсекретаря до Пекіна після виявлення у своєму авіапросторі китайської повітряної кулі спостереження.
18 червня Блінкен прибув з офіційним візитом до Пекіна та став першим високопоставленим американським дипломатом, який відвідав Китай з 2018 року. Тоді міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган та держсекретар США провели переговори у Пекіні. Говорили про відносини між країнами та війну в Україні.
Згодом Блінкен зустрівся з очільником Китаю Сі Цзіньпіном. Обговорили співпрацю та сприяння глобальному миру. Китайський лідер заявив, що Китай поважає інтереси США і не має наміру протистояти або заміняти Сполучені Штати, а також закликав дві країни діяти з відповідальністю за світ, сприяти глобальному миру і співпрацювати в одному напрямку.
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