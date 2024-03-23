Абітурієнти зможуть зареєструватися на НМТ через Дію

Про це повідомили міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та Міністерство освіти та науки України.

"Відтепер вступники можуть створити персональний кабінет швидше і зручніше за допомогою Дії. Потрібно надіслати копію цифрового паспорта через Дію - так персональні дані, необхідні для реєстрації, будуть завантажені до сервісу реєстрації автоматично", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тепер не треба буде вручну вводити інформацію про себе та додатково завантажувати копії паспорта та картки платника податків.

Як це зробити?

Спершу треба зайти на сторінку спеціального сервісу "Реєстрація для участі в НМТ" та ознайомитися із запропонованим документами. Потім потрібно натиснути на кнопку "Розпочати реєстрацію".

Далі виберіть опцію "Створити за допомогою Дії". Натисніть на QR-код або відскануйте його камерою смартфона, на якому встановлена Дія та підтвердіть відправлення копії паспорта Дія.Підписом.

У сервісі реєстрації треба заповнити коротку стандартну форму, у якій важливо зазначити такі дані:

контактну інформацію;

обрати категорію "випускник поточного року" або "випускник минулих років";

зазначити навчальний предмет на вибір серед запропонованого переліку;

вибрати населений пункт в Україні, де плануєте перебувати в дні проведення іспиту, чи населений пункт за кордоном, де бажаєте складати НМТ;

завантажити копію документа про освіту;

після проходження вищезазначених кроків обов’язково треба натиснути кнопку "Надіслати на обробку", щоб дані пішли на оброблення до регіонального центру оцінювання якості освіти.

Крім того, тепер для входу в персональний кабінет можна використовувати Дія.Підпис. Для цього треба перейти на сторінку персонального кабінету, обрати варіант "Вхід за допомогою застосунку Дія", натиснути на QR-код або сканувати його камерою смартфона, на якому є Дія та пройдіть перевірку за фото.