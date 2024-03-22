Дипломи, атестати та свідоцтва: у Дії з'явилися освітні документи

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Так, це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати і просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою - в Дії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відтепер у застосунку доступні:

атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту;

атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;

свідоцтво про робітничу кваліфікацію;

диплом кваліфікованого робітника;

диплом фахового молодшого бакалавра;

диплом молодшого спеціаліста;

диплом молодшого бакалавра;

диплом бакалавра;

диплом спеціаліста;

диплом магістра;

диплом доктора філософії;

диплом доктора мистецтва.

Федоров закликав оновити застосунок, і документи підтягнуться автоматично, але за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.