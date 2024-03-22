Дипломи, атестати та свідоцтва: у Дії з'явилися освітні документи
У п'ятницю, 22 березня, до застосунку "Дія" додали освітні документи. Відсьогодні доступні дипломи, атестати та свідоцтва
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Так, це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати і просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою - в Дії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відтепер у застосунку доступні:
- атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту;
- атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;
- свідоцтво про робітничу кваліфікацію;
- диплом кваліфікованого робітника;
- диплом фахового молодшого бакалавра;
- диплом молодшого спеціаліста;
- диплом молодшого бакалавра;
- диплом бакалавра;
- диплом спеціаліста;
- диплом магістра;
- диплом доктора філософії;
- диплом доктора мистецтва.
Федоров закликав оновити застосунок, і документи підтягнуться автоматично, але за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
- Дія у п'ятницю, 8 березня, запустила нову послугу для чиновників, яка спростить подання декларацій: інформацію про членів сім'ї відтепер можна отримати в один клік.
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