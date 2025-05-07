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Головна Технології Amazon заявив, що розробив робота, який має відчуття дотику

Amazon заявив, що розробив робота, який має відчуття дотику

Марія Музиченко
7 травня, 2025 середа
22:04
Технології Amazon

Компанія Amazon створила робота Vulkan, який може відчувати на дотик предмети, які підіймає, аби допомогти людям, що працюють на складах, сортувати товари

Зміст

Про це пише The Guardian.

Amazon оголосила про "фундаментальний прорив у робототехніці", розробивши робота з тактильними відчуттями Vulcan, здатного обробляти близько трьох чвертей товарів на їхніх великих складах. 

Презентація Vulcan відбулася на заході Amazon "Delivering the Future" у Дортмунді, Німеччина в середу, 7 травня, а його впровадження на світових складах заплановано на найближчі роки. Робот призначений для допомоги працівникам у сортуванні товарів для зберігання та подальшої підготовки до відправлення.

Керівник відділу робототехніки Amazon Аарон Парнесс назвав Vulcan кроком вперед, наголосивши, що "це не просто бачити світ, це відчувати його, створюючи можливості, які досі були неможливі для роботів Amazon".

Завдяки штучному інтелекту роботи зможуть розпізнавати предмети на дотик, визначаючи їхні властивості та оптимальний спосіб підйому. Вони працюватимуть у співпраці з людьми, які зараз займаються розміщенням та вилученням товарів зі стелажів, що доставляються до них колісними роботами.

Vulcan зможе розміщувати товари на верхніх і нижніх рівнях стелажів, що зменшить необхідність використання драбин або частих нахилів для працівників. 

Прогнозується, що ця розробка, ймовірно, посилить занепокоєння щодо скорочення робочих місць, оскільки роздрібні компанії прагнуть зменшити штат. Однак головний технолог з робототехніки Amazon, Тай Брейді, запевнив, що роботи не зможуть повністю замінити людей на складах компанії, а їхнє призначення полягає в тому, щоб "збільшити людський потенціал" та підвищити безпеку праці. Він наголосив, що люди залишаться невід'ємною частиною робочого процесу, а роботи візьмуть на себе важку, рутинну та одноманітну роботу.

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Теги:
Новини
Світ
штучний інтелект
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