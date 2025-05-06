Samsung представила новий планшет для забезпечення військових операцій

Про це компанія повідомила на офіційному сайті.

Samsung представила новий планшет Galaxy Tab Active Tactical Edition для забезпечення військових операцій. Він забезпечує безпеку військового рівня та сумісність із низкою готових до місій програмних додатків, які використовують групи спеціальних операцій.

"Рішення Tactical Edition від Samsung поєднують у собі потужність наших перевірених комерційних стандартних пристроїв із програмним забезпеченням і функціями, налаштованими на замовлення, щоб задовольнити потреби військового персоналу, який працює в умовах високих ставок", - сказав генеральний директор, керівник 2В компанії Samsung Electronics America Тайлер Гіпсон.

Створення нового пристрою є результатом співпраці з Міністерством оборони Сполучених Штатів. Він підключається до більшості тактичних радіостанцій, систем дронів, лазерних далекомірів, зовнішнього GPS тощо.

Планшет також підтримує всі стандартні опції мобільного зв'язку, включаючи 5G, LTE, CBRS, Wi-Fi 6E. Завдяки функції блокування діапазону 5G, пристрій може підключатися лише до авторизованих мереж 5G, унеможливлюючи інші з'єднання, які можуть нести загрозу безпеці. Для зв'язку в умовах відсутності мережі військовослужбовці можуть використовувати режим "Невидимості", який вимикає LTE та e-911, а також блокує всі радіопередачі. Для максимальної безпеки під час виконання завдань режим "Приховане блокування" йде далі за "Невидимість", відключаючи базові смуги зв'язку та GPS, повністю екрануючи пристрій від радіочастотного випромінювання.

Планшет захищає секретні дані, які зберігаються на пристроях за допомогою двох рівнів шифрування, навіть якщо вони вимкнені або перебувають у неавтентифікованому стані.

Galaxy Tab Active5 Tactical Edition витримує падіння з висоти до 1,5 метра, має захист від води та пилу за стандартом IP68, а також відповідає військовому стандарту MIL-STD-810H7, що гарантує його стійкість до екстремальних висот, температур, вібрації та вологості. Крім того, пристрій оснащений довговічною змінною батареєю для тривалої роботи в польових умовах і чутливим сенсорним екраном, яким зручно користуватися навіть у вологому стані, в рукавичках або за допомогою стилуса S-Pen, що входить до комплекту.

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