"Близько мільярда запитів": у Monobank заявили про DDOS-атаку
Ввечері пʼятниці, 16 серпня, на Monobank скоїли DDOS-атаку
Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.
"Колеги добрий вечір. Йде DDOS-атака. Відбиваємо, попиваючи каву з пончиками (тут можна додати рекламу Експірензи). Вже маємо близько МЛРД запитів на послуги monobank за 3 години", - написав Гороховський о 20:59.
За словами співзасновника Monobank, ситуація під контролем.
- У четвер, 1 серпня, в роботі віртуального банку Monobank стався збій. У користувачів спливає вікно про складнощі в роботі застосунку.
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