"Близько мільярда запитів": у Monobank заявили про DDOS-атаку

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

"Колеги добрий вечір. Йде DDOS-атака. Відбиваємо, попиваючи каву з пончиками (тут можна додати рекламу Експірензи). Вже маємо близько МЛРД запитів на послуги monobank за 3 години", - написав Гороховський о 20:59.

За словами співзасновника Monobank, ситуація під контролем.