Чи може влада заблокувати Telegram в Україні: пояснення нардепа Юрчишина

Про це "Радіо Свобода" розповів голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

За його словами, влада зацікавлена в тому, щоб авторизовані центри представництва соцмереж були в Києві.

"На жаль, Telegram, у принципі, як соціальна мережа не йде на контакт з українською владою. Тому тут питання таке: або Telegram буде працювати, як інші соціальні мережі, буде йти на контакт і блокувати те, що несе загрозу, зокрема, національній безпеці та нашому суверенітету, або доведеться вже розбиратися з самою мережею", - сказав нардеп.

Він також зазначив, що рішення про можливе блокування прийматиме не парламент. Цьому мають передувати провадження, розслідування яких доведе факт загрози нацбезпеці.

"Насправді в цьому випадку аргументи для блокування приймає не парламент, а спеціальні служби. Я нагадаю, що у нас був досвід блокування "Однокласників" і "ВКонтакте" після рекомендації Ради національної безпеки та оборони. Відповідні рішення вже були здійснені в результаті кримінальних проваджень і в результаті обґрунтованих дій, які завжди можна оскаржити в суді. Дуже сподіваюся, що цього вдасться уникнути, але в будь-якому випадку ми – правова держава, якщо такі рішення будуть ухвалені, вони завжди можуть бути оскаржені в судах як нашої юрисдикції, так і міжнародних судах", - пояснив Юрчишин.