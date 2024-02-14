Telegram містить загрози для інформаційної безпеки України, - ГУР
У Головному управлінні розвідки визнають, що Telegram є небезпечним як для інформаційної безпеки, так несе й інші загрози для України
Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов на заході в Медіацентрі Україна - Укрінформ.
"Що стосується Telegram, то загрози, які він несе для суспільства, є реальні. Мова йде не про окремих користувачів чи окремі медіа, які представлені на цій платформі, питання до самої платформи. Вона містить в собі цілу низку загроз для інформаційної, і не тільки інформаційної, безпеки нашої країни. Так, на це питання треба давати відповідь, і я думаю, що це обов’язково відбудеться", - сказав Юсов.
За його словами, нині Україна вибудовує комунікацію з адміністраціями усіх платформ, у тому числі з Telegram, щоб працювати за прозорими правилами. Аби вони відповідали і українському законодавству, міжнародним стандартам.
Читайте також: Данілов про месенджер telegram: "З точки зору нацбезпеки це дуже небезпечна річ"
"З кимось це виходить краще вирішувати, з кимось складніше. З Telegram виходить найважче. Це постійна робота, багаторівнева: як на території самої платформи шляхом створення контенту, який би руйнував міфи, роз’яснював і покривав цільову аудиторію, так і робота з погляду унормування діяльності цих майданчиків. Усі ці заходи вживаються, але роботи ще справді багато", - наголосив він.
- 16 грудня стало відомо, що росіяни почали активніше створювати фейкові телеграм-канал нібито українських бригад і батальйонів: їх використовують для поширення ворожих наративів та розвідки, інформує Центр протидії дезінформації.
- 20 грудня російські пабліки оприлюднили план просування пропагандистських наративів через мережу Telegram-каналів, замаскованих під українські.
- 7 січня Наталія Лигачова, голова ГО "Детектор медіа", шеф-редакторка порталу "Детектор медіа" висловила думку, що Телеграм необхідно закрити, або хоча б прибрати анонімність.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.99 Купівля 37.99Продаж 38.53
- EUR Купівля 40.78Продаж 41.59
- Актуальне
- Важливе