Telegram містить загрози для інформаційної безпеки України, - ГУР

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов на заході в Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"Що стосується Telegram, то загрози, які він несе для суспільства, є реальні. Мова йде не про окремих користувачів чи окремі медіа, які представлені на цій платформі, питання до самої платформи. Вона містить в собі цілу низку загроз для інформаційної, і не тільки інформаційної, безпеки нашої країни. Так, на це питання треба давати відповідь, і я думаю, що це обов’язково відбудеться", - сказав Юсов.

За його словами, нині Україна вибудовує комунікацію з адміністраціями усіх платформ, у тому числі з Telegram, щоб працювати за прозорими правилами. Аби вони відповідали і українському законодавству, міжнародним стандартам.

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"З кимось це виходить краще вирішувати, з кимось складніше. З Telegram виходить найважче. Це постійна робота, багаторівнева: як на території самої платформи шляхом створення контенту, який би руйнував міфи, роз’яснював і покривав цільову аудиторію, так і робота з погляду унормування діяльності цих майданчиків. Усі ці заходи вживаються, але роботи ще справді багато", - наголосив він.