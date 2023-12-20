Росія підготувала новий пропагандистський план: маскуватимуть телеграм-канали під українські

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Росіяни планують створити телеграм-канали, зокрема українською мовою, під регіони України або військові бригади зі зворотним зв'язком. Так ворог намагається збирати інформацію від самих українців.

На першому етапі ці канали набирають аудиторію розважальним та інформаційним контентом. Далі завуальовано просувають ворожі наративи, до прикладу: Захід більше не допомагатиме Україні, в Україні розкол між політичним і військовим керівництвом, корумпована верхівка України розкрадає все, треба уникати мобілізації, бути дезертиром – це розумно та Україна приречена на поразку у війні.

"Також ці канали поширюють діпфейки для дискредитації політичного та військового керівництва України. Довіряйте тільки верифікованим джерелам інформації!", - наголошує ЦПД.