Росіяни активізували створення фейкових тг-каналів українських бригад і батальйонів: для чого їх використовують

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

"У мережі активізувалося створення фейкових тг-каналів українських бригад і батальйонів. Згідно з їхнім описом, ці канали було створено начебто для отримання зворотного зв'язку щодо порушень і злочинів командування", - йдеться в повідомлення.

Проте, як зазначають у ЦПД, ці телеграм-канали створенні РФ. Ворог використовує їх для поширення фейків та російських наративів. Вони мають на меті дискредитувати як командування бригад чи батальйонів, так і самих військових.

Крім того, розвідка РФ використовує ці канали для збору інформації за допомогою зворотного звʼязку. У ЦПД закликали не переходити у подібні канали та довіряти лише верифікованим джерелам інформації.