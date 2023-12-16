Росіяни активізували створення фейкових тг-каналів українських бригад і батальйонів: для чого їх використовують
Росіяни почали активніше створювати фейкові телеграм-канал нібито українських бригад і батальйонів: їх використовують для поширення ворожих наративів та розвідки
Про це інформує Центр протидії дезінформації.
"У мережі активізувалося створення фейкових тг-каналів українських бригад і батальйонів. Згідно з їхнім описом, ці канали було створено начебто для отримання зворотного зв'язку щодо порушень і злочинів командування", - йдеться в повідомлення.
Проте, як зазначають у ЦПД, ці телеграм-канали створенні РФ. Ворог використовує їх для поширення фейків та російських наративів. Вони мають на меті дискредитувати як командування бригад чи батальйонів, так і самих військових.
Крім того, розвідка РФ використовує ці канали для збору інформації за допомогою зворотного звʼязку. У ЦПД закликали не переходити у подібні канали та довіряти лише верифікованим джерелам інформації.
- Раніше, у китайській соцмережі TikTok виявили фейкові акаунти, які поширювали дезінформацію про російсько-українську війну.
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