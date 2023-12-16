У TikTok виявили понад 12 тисяч акаунтів, які поширювали російські наративи

Про це йдеться у звіті TikTok, повідомляє CNBC.

Згідно з даними платформи, пости на сайті для обміну відео були спрямовані на українських, російських та на багатьох європейських користувачів, з контентом, призначеним для "штучного посилення проросійських наративів" про війну.

Деякі акаунти були фіктивно позначені як новинні видання.

Окреме розслідування BBC виявило 800 фейкових акаунтів, які були націлені на європейські країни з неправдивими заявами про те, що високопоставлені українські чиновники та їхні родичі купили розкішні автомобілі або вілли за кордоном після вторгнення Росії в лютому 2022 року. Ці відео мають очевидну мету – підірвати підтримку Заходу, йдеться у розслідуванні.

Представник TikTok повідомив CNBC, що компанія вже почала розслідувати ці акаунти ще до розслідування BBC і що всі виявлені фейкові акаунти були видалені.

Більшість фейкових акаунтів – понад 12 000 – виявлених TikTok, управлялися з території Росії і поширювали кремлівську військову пропаганду місцевими мовами в Україні, Росії, Німеччині, Італії, Туреччині, Сербії, Чехії, Польщі та Греції.

Однак деякі з виявлених акаунтів управлялися з території України, і було виявлено, що вони "штучно посилювали наративи, спрямовані на збір коштів для українських військових".

За даними TikTok, загальна кількість підписників фейкових акаунтів перевищила один мільйон, хоча відео, що публікуються на платформі, зазвичай переглядають мільйони людей.