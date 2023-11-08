ЄС закликає соцмережі TikTok і Х посилити протидію мови ворожнечі

Про це пише Reuters.

Зазначається, що минулого місяця технічні гіганти зіткнулися з дедалі більшою ретельністю через сплеск шкідливого контенту та дезінформації після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

ЄС також прагне запобігти дезінформації, яка вплине на вибори до Європейського парламенту в червні 2024 року.

Відповідно до закону Європейського Союзу про цифрові послуги, який набув чинності рік тому, великі технологічні платформи та пошукові системи повинні робити більше для боротьби зі шкідливим і незаконним контентом, інакше їм загрожує штраф.

TikTok заявив, що штучний інтелект і понад 6000 модераторів видалили мільйони публікацій після нападу ХАМАС. Соцмережа також має велику команду, яка спеціально займається видаленням насильницького контенту, пов’язаного з дітьми.

Віцепрезидентка Європейської комісії Віра Йоурова заявила, що задоволена деякими покращеннями, і закликала TikTok продовжувати активізувати свою роботу проти незаконного і шкідливого контенту та жорстокого поводження з дітьми.

Натомість соцмережа Х має недостатньо персоналу, який розмовляє деякими мовами ЄС, щоб протидіяти дезінформації. Йоурова висловила стурбованість повідомленнями про велику кількість насильницького та незаконного контенту.