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Медіаекспертка Лигачова: найнебезпечніше в Телеграмі те, що він російський

7 січня, 2024 неділя
16:32
Суспільство чат-бот вайбер-телеграм

Наталія Лигачова, голова ГО "Детектор медіа", шеф-редакторка порталу "Детектор медіа" вважає, що Телеграм необхідно закрити, або хоча б прибрати анонімність

Про це медіаекспертка сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Я вважаю, що вона (мережа Телеграм, - ред.) небезпечна саме тому, що вона не контролюється і це російська мережа. Виключити, що її контролює ФСБ - ми не можемо. Вона стала головною мережею для отримання новин українців - це факт, від цього нікуди не дінемося. Я думаю, що до цього доклалася влада - перш за все тим, що вона сама почала розкручувати анонімні telegram-канали та дуже запізно туди заводила офіційну державну інформацію", - пояснила Лигачова.

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На запитання, що робити в такій ситуації з мережею, голова ГО "Детектор медіа" відповіла: "Я думаю, що треба - все ж таки велика компанія і тут без держави не обійдеться - зняти хоча б анонімність телеграм-каналів, можливо, щоб державні органи не передавали, не зливали ту інформацію, яка дуже чутлива, перш за все анонімним телеканалам. І я б прийшла все ж таки до закриття і кажуть, що вже є якісь напрацювання з цього приводу".

Водночас вона підкреслила, що Телеграм став дуже популярним серед українців.

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"Починати треба хоча б з того, щоб закликати українські телеграм-канали відмовлятися від анонімності, щоб вони ставали прозорими і щоб платили податки з реклами, яку розміщують. Вихід є, яким чином поставити телеграм, якщо його вже не закривати, що, можливо, дуже боляче вдарить по українцях з отримання ними інформації, але якимось чином все ж таки зробити Telegram принаймні більш безпечним для України. Хоча дуже небезпечно те, що він російський", - підсумувала Лигачова.

Що передувало

Раніше, у китайській соцмережі TikTok виявили фейкові акаунти, які поширювали дезінформацію про російсько-українську війну.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що для нацбезпеки необхідно деанонімізувати діяльність телеграм-каналів, аби уникнути поширення проросійських наративів. Він нагадав, що Росія першою почала використовувати й створювати телеграм-мережі для маніпулювання суспільною думкою, поширення дезінформації й діяльності в режимі фейк-ньюз. 

В українському сегменті соцмережі "ТікТок" поширюються проросійські фейки, які підвищують соціальну напругу, розбурхують протестні настрої, налаштовують аудиторію проти ЗСУ. Більшість таких акаунтів пропонує переходити за посиланням на анонімні телеграм-канали.

Російські пабліки оприлюднили план просування пропагандистських наративів через мережу Telegram-каналів, замаскованих під українські.

Росіяни почали активніше створювати фейкові телеграм-канал нібито українських бригад і батальйонів: їх використовують для поширення ворожих наративів та розвідки, інформує Центр протидії дезінформації.

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