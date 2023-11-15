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Для нацбезпеки: Данілов заявив про необхідність деанонімізувати телеграм-канали

15 листопада, 2023 середа
14:04
Війна з Росією Олексій Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що для нацбезпеки необхідно деанонімізувати діяльність телеграм-каналів, аби уникнути поширення проросійських наративів

Про це він написав facebook.

"Головна небезпека, з якої випливає і базова вимога до Telegram-каналів, це деанонімізація їхньої діяльності. Відповідальні за поширення інформації, яка охоплює і впливає на мільйонну аудиторію, мають бути відомі. Які наслідки поширення "неназваними авторами", наприклад, фотографій результатів роботи ППО, пересування Сил оборони, дислокацій військових підрозділів – ми всі бачили й знаємо. Ціна такої "журналістської" роботи – життя десятків людей цивільних і військових", - пише він.

Данілов нагадав, що Росія першою почала використовувати й створювати телеграм-мережі для маніпулювання суспільною думкою, поширення дезінформації й діяльності в режимі фейк-ньюз. На його думку, у цьому питанні "Кремль досяг неабияких умінь".

Секретар зазначив, що на 2019 рік припав пік активності російських спецслужб, які просували в українському інформаційному просторі політичні телеграм-канали.

"До цього часу в Україні популярна мережа телеграм-каналів, що адмініструються 85-м головним центром спеціальної служби ГУ ГШ ЗС РФ (підрозділ психологічних операцій). Саме через ці канали нам розповідають про "зрив мобілізації", "провал контрнаступу", "зраду союзників", "втому Заходу" і як висновок – "необхідні поступки й перемовини", - пояснив Данілов.

Він заявляє, нібито готуючись до нападу 24 лютого 2022 року, російські спецслужби створили розгалужену мережу "троянських коней", які "ретельно маскуються під українські канали, мають гучні патріотичні назви та продукують отруйний інформаційний контент".

Данілов наголосив, що процес створення, розкрутки й запуску контрольованих росіянами каналів триває постійно.

"Вони адаптуються, враховують помилки, удосконалюються і витонченіше маскуються. Загроза впливу зі сторони путінського режиму на 10-мільйонну українську аудиторію користувачів Telegram нікуди не поділася. Вона постійна, вона над нами, як загроза ракетних ударів. Ми маємо про це пам’ятати!", - додав Данілов. 

Секретар РНБО наголосив, що "зброю ворога можна і потрібно використовувати проти нього", створюючи якісний український продукт, який має авторів і відкриту редакційну політику, а не "анонімних адміністраторів з московської підворітні".

"Гарний приклад: один з найбільших Telegram-каналів в Україні "Лачен пише", ім’я засновника якого відомо і користується заслуженою довірою – блогер Ігор Лаченков або канал начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма. Таких прикладів можна наводити багато, але головний принцип зрозумілий – перевірена інформація, об’єктивне висвітлення і патріотична позиція", - пояснює свою думку Данілов.

РНБО
Олексій Данілов
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