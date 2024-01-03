В українському TikTok працює мережа ворожої пропаганди, що налаштовує проти ЗСУ, - Інститут масової інформації

Про це йдеться в дослідженні Інституту масової інформації, проведеного в листопаді 2023 року.

Зазначається, що ті, хто створює подібні фейкові відео у ТікТок, закликають свою аудиторію підписуватися на низку низькоякісних анонімних телеграм-каналів із кількома сотнями тисяч підписників.

Ці телеграм-канали переважно наповнені новинами, скопійованими з різних медіа українською і російською мовами, поміж яких розміщена реклама інших тг-каналів, різноманітних товарів та послуг, наприклад, тютюнових виробів та неліцензованих гемблінгових ресурсів.

Крім того, ці канали містять маніпулятивні опитування, зокрема, на політичні теми та поширюють неправдиву інформацію про події в Україні та за кордоном, подекуди дублюючи свої ж фейки з ТікТоку.

Серед таких телеграм-каналів, зокрема, "Кореспондент UA - Новини України", "Все буде Україна", "Країна Україна", "Правда", "Час новин", "Перший офіційний", "Українське диво", "Інформує Україна", "Радар ракет", "Байрактар news", "Новини Україна", "Україна вперед".

"Зрештою, це виглядає як єдина система заробітку на трафіку та поширенні недобросовісної реклами та емоційних фейків", - наголошують в Інституті масової інформації.

Більшість виявлених ІМІ фейкових відеороликів у ТікТок змонтовані з нарізок інформаційних програм популярних українських телеканалів та озвучені голосами відомих ведучих, підробленими за допомогою електронних сервісів. Усі такі відео супроводжуються яскравими текстами, що дублюють зміст начитування. Подекуди написи перекривають обличчя ведучих у кадрі, що заважає побачити невідповідність артикуляції людей у кадрі звуковому ряду.

На думку дослідників ІМІ, кожен канал новинних фейків у ТікТок має власного адміністратора, але вони об’єднані у єдину мережу з поширення фейків зі спільним центром керування, звідки надходять завдання для окремих контент-мейкерів.

Доказом цього є те, що більшість фейкових тікток-каналів розповсюджують схожий за змістом та формою, але не ідентичний контент. Відеоролики можуть бути змонтовані з різних кадрів, озвучені різними голосами, мати відмінності у формулюваннях, містити більше чи менше мовних помилок. При цьому розповсюджуються одні й ті ж вигадки, робиться наголос на тих самих меседжах, і все це поширюється в одному і тому ж форматі.

Підробні "новини" є недбалими та примітивними. Вигадану інформацію вони намагаються подавати максимально емоційно, з використанням лексики, що не відповідає стилістиці телеканалів, кадри яких використовуються. Так само не відповідає картинці й рівень грамотності авторів озвучених текстів, які містять багато мовних помилок та неоковирних формулювань.

Також дослідники ІМІ зазначають, що фейкові канали паразитують на брендах відомих медіа. Серед розглянутих каналів - чотири таких, що намагаються видати себе за продукт телеканалу "1+1" і використовують у своїх назвах та аватарках або комбінації з одиничок, або абревіатуру ТСН. Ще один канал використовує як аватарку логотип "24 канал".