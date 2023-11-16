Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Вигаданий "закон" про конфіскацію авто: у ТікТок ширяться ймовірно російські діпфейки з зображенням українських ведучих, - ІМІ

Вигаданий "закон" про конфіскацію авто: у ТікТок ширяться ймовірно російські діпфейки з зображенням українських ведучих, - ІМІ

16 листопада, 2023 четвер
13:44
Суспільство фейк

У ТікТок з'явилися ймовірно російські діпфейки з зображенням українських ведучих: у них йдеться про нібито впровадження закону, який дозволятиме конфіскувати авто в українців

Про це повідомляє Інститут масової інформації. 

У діпфейках, які поширюють фейкові акаунти Єдиних новин та ТСН у ТікТок, використані зображення та голоси відомих українських телеведучих. Вони інформують, що в Україні нібито впроваджують новий закон, відповідно до якого водії повинні замінити права на нові. Якщо ж вони цього не зроблять, то у них конфіскують авто. 

"Тепер кожен водій, що отримав права раніше 2022 року, зобов'язаний заново перездати свою категорію у сервісному центрі до 20 листопада. Якщо ж цього не зробити, автомобіль конфіскують. Такий закон вже вводять у деяких областях України. Як повідомляє нардеп Гончаренко, це вирішить відразу три проблеми: забезпечить чесне складання іспитів без корупції, забезпечить безпеку на дорогах та підвищить кваліфікацію водіїв. В яких областях потрібно перездати іспити, виклали за посиланням у профілі", - йдеться у вигаданому сюжеті. 

Медіааналітик ІМІ Дмитро Баркар пояснює, що проаналізувавши текст можна зрозуміти, що поширювана інформація неправдива.

"Наприклад, там ідеться про те, що "закон вводять у деяких областях України", чого не може бути, адже в Україні не буває регіональних законів. Крім того, в одному з відео голос робить помилку в наголосі, говорячи "на дорогах" і наголошуючи на останньому складі, що є типовою помилкою для електронних сервісів озвучування текстів та ресурсів на базі штучного інтелекту, які й використовують для створення діпфейків", – зазначає Баркар.

Медіаексперт вважає, що такі фейки мають на меті підвищити в Україні соціальну напругу та підігріти протестні настрої. На його думку, є підстави для висновку, що відео створили росіяни

"Саме обмовка про нібито запровадження "закону" в областях наводить на російський слід. Адже саме в Росії існують регіональні уряди та так звані законодавчі збори. На те, щоб дізнатися базові дані про державний та правовий устрій України, російським пропагандистам традиційно розуму не вистачило”, – підсумовує Баркар.

  • 7 листопада ворожі ресурси запустили діпфейк з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, який нібито закликав до держперевороту. Ворог створив ролик завдяки технологіям штучного інтелекту.
Україна
Росія
Технології
авто
штучний інтелект
Війна з Росією
фейк
Читайте також:
Джо Байден
14 листопада, 2023 вiвторок
Американські правозахисники подали до суду на Байдена "через нездатність запобігти геноциду в Газі"
Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка
15 листопада, 2023 середа
"Військовозобов’язані мають бути готовими": командир роти "Ахіллес" 92-ї ОШБ розповів, які професії потрібні в ЗСУ
Джо Байден
16 листопада, 2023 четвер
Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором після заяви про "найпродуктивніші переговори". Китай відреагував
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.24
    Купівля 37.24
    Продаж 37.81
  • EUR
    Купівля 39.91
    Продаж 40.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
16 листопада
14:16
Мінекономіки розробляє механізм допомоги зруйнованим підприємствам у відновленні виробництва
14:14
Сі Цзіньпін та Джозеф Байден
Сі Цзіньпін назвав Тайвань найбільшою проблемою у відносинах Китаю та США
14:03
Оновлено
Донеччина
Удар по багатоповерхівці в Селидовому: кількість загиблих зросла до чотирьох людей
14:02
OPINION
Олексій Голобуцький
Росія випала зі схеми двополярного світу Китаю
13:54
Погода
Невеликі дощі і низька температура повітря: прогноз на 17 листопада від Наталки Діденко
13:39
Спека у Києві
До 2050 року смертність від спеки може зрости в 5 разів, - кліматичні активісти
13:34
Всесвітня продовольча програма ООН розширила підтримку реформи шкільного харчування в Україні
ООН розширила підтримку програми шкільного харчування в Україні: подробиці
13:31
ДТП
У Києві 20-річна водійка напідпитку втрапила у ДТП і втекла, загинули дві людини
13:18
Оновлено
повітряна тривога
Атака РФ: на Хмельниччині уламки ворожого дрона пошкодили вантажний автомобіль, постраждав водій
13:06
премія "Оскар"
Комік Джиммі Кіммел учетверте стане ведучим церемонії вручення премії "Оскар"
13:01
екс-командувач 6-ї армії ВПС та ППО РФ Володимир Свиридов
У РФ виявили мертвими екскомандувача 6-ї армії ВПС і його дружину, - росЗМІ
12:59
Маріуполь
Росіяни перекидають через Маріуполь у напрямку Бердянська техніку та особовий склад, - Андрющенко
12:55
Ексклюзив
Політолог Шлінчак припустив терміни "вікна можливостей" Путіна і пояснив, чому Кремль зараз не піде на переговори
12:54
Олександр Камишін
Україна вийшла на серійне виробництво вітчизняних аналогів "шахедів", - Камишін
12:51
Денис Малюська
Малюська сказав, хто профінансує створення нового табору для російських військовополонених
12:48
Засідання РНБО
Українські виробники зброї просять уряд та РНБО не розкривати місцезнаходження та виробничі плани підприємств на час воєнного стану
12:42
Ексклюзив
Володимир Омелян
"Машина війни потребує гарматного м'яса": Омелян про заклики у РФ народжувати якомога раніше замість освіти
12:39
Кол-центр
Поліція викрила шахрайський кол-центр, який очолював так званий ексміністр "ДНР"
12:02
OPINION
Віктор Каспрук
Орбан шантажує ЄС. Але й штовхає його до змін
11:59
скарлатина
МОЗ спростувало інформацію про нібито спалах скарлатини у Києві
11:54
Зеленський
"Ми отримуємо інформацію": Зеленський заявив, що Путін планує розпалити війну на Балканах
11:50
Ексклюзив
Термін звільнення важкопоранених військових необхідно змінити, щоб вони могли продовжити лікування, - волонтерка Корчинська
11:44
відключення електроенергії
Через обстріл зазнала чисельних пошкоджень ТЕС на сході: ситуація в енергосистемі станом на 16 листопада
11:32
серіал "Корона"
На Netflix вийшли перші серії фінального сезону серіалу Корона
11:25
Огляд
світ, міжнародний огляд
Українців на ТОТ примушують отримувати російське громадянство, а ЄС планує нові санкції проти Росії. Акценти світових ЗМІ 16 листопада
11:18
Херсон
Окупанти зранку били по Херсону: загинув чоловік, поранена жінка
11:07
обстріл, ППО
Українська ППО знищила 16 ворожих дронів і ракету Х-59
11:04
На Чернігівщині внаслідок обстрілу поранення отримала волонтерка
10:54
ВПО в низці областей України можуть отримати ваучери на продукти й предмети гігієни: як подати заявку
10:46
Джо Байден
Байден заявив Нетаньягу, що окупація Гази була б великою помилкою
10:43
день радіо, радіо студія
16 листопада - День працівників радіо, телебачення та зв'язку
10:24
Споживчі ціни
У РФ перед президентськими виборами почали стрімко зростати ціни на продукти, - Reuters
10:23
"Стерті з лиця землі": у Києві відкрили виставку, присвячену зруйнованим окупантами містам
10:04
OPINION
Михайло Басараб
Якщо будемо далі жити виборами...
10:03
Оновлено
Джо Байден
Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором після заяви про "найпродуктивніші переговори". Китай відреагував
10:03
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 16 листопада: яка актуальна ціна євро та долара в обмінниках
10:01
Ексклюзив
Вони трохи зводять з розуму: військовослужбовець ЗСУ Ієвлєв про навалу мишей у бліндажах
09:44
Авдіївка, коксохімічний комбінат
Британська розвідка пояснила значення Авдіївського коксохімічного заводу для оборони міста
09:43
Володимир Зеленський і Девід Камерон
Камерон прибув до України з першим візитом після призначення головою МЗС Британії та зустрівся із Зеленським
09:21
Електроенергія
РФ атакувала теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовому регіоні: є серйозні пошкодження
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV