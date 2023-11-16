Вигаданий "закон" про конфіскацію авто: у ТікТок ширяться ймовірно російські діпфейки з зображенням українських ведучих, - ІМІ

Про це повідомляє Інститут масової інформації.

У діпфейках, які поширюють фейкові акаунти Єдиних новин та ТСН у ТікТок, використані зображення та голоси відомих українських телеведучих. Вони інформують, що в Україні нібито впроваджують новий закон, відповідно до якого водії повинні замінити права на нові. Якщо ж вони цього не зроблять, то у них конфіскують авто.

"Тепер кожен водій, що отримав права раніше 2022 року, зобов'язаний заново перездати свою категорію у сервісному центрі до 20 листопада. Якщо ж цього не зробити, автомобіль конфіскують. Такий закон вже вводять у деяких областях України. Як повідомляє нардеп Гончаренко, це вирішить відразу три проблеми: забезпечить чесне складання іспитів без корупції, забезпечить безпеку на дорогах та підвищить кваліфікацію водіїв. В яких областях потрібно перездати іспити, виклали за посиланням у профілі", - йдеться у вигаданому сюжеті.

Медіааналітик ІМІ Дмитро Баркар пояснює, що проаналізувавши текст можна зрозуміти, що поширювана інформація неправдива.

"Наприклад, там ідеться про те, що "закон вводять у деяких областях України", чого не може бути, адже в Україні не буває регіональних законів. Крім того, в одному з відео голос робить помилку в наголосі, говорячи "на дорогах" і наголошуючи на останньому складі, що є типовою помилкою для електронних сервісів озвучування текстів та ресурсів на базі штучного інтелекту, які й використовують для створення діпфейків", – зазначає Баркар.

Медіаексперт вважає, що такі фейки мають на меті підвищити в Україні соціальну напругу та підігріти протестні настрої. На його думку, є підстави для висновку, що відео створили росіяни

"Саме обмовка про нібито запровадження "закону" в областях наводить на російський слід. Адже саме в Росії існують регіональні уряди та так звані законодавчі збори. На те, щоб дізнатися базові дані про державний та правовий устрій України, російським пропагандистам традиційно розуму не вистачило”, – підсумовує Баркар.