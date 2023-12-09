Протидіяти анонімним телеграм-каналам допоможе медіаграмотність, - Юрчишин

Про це Юрчишин заявив у програмі "Коментар" на ютуб-каналі Еспресо.

"Проблема у тому, що зараз багато хто користується телеграм-каналами через те, що єдиний марафон складний, неоперативний і так далі. У телеграм-каналів є багато функцій, яких немає в інших застосунках, у тому числі повідомлення про ракетні небезпеки. У телеграм-каналах воно моментами швидше, ніж в офіційних каналах ДСНС чи "Києві Цифровому", - розповів він.

Юрчишин запропонував шляхи розв'язання цього питання. Йдеться, зокрема, про підвищення медіаграмотності українців. На його думку, у країні, яка перебуває у стані війні, цьому треба навчати щонайменше молодь.

"Це треба робити, щоб наші люди почали розбиратися, що якщо ви не знаєте, хто ці новини (у телеграм-каналах, - ред.) продукує, то скоріш за все, ця людина це робить не просто так. Вона діє в чиїхось інтересах чи у своїх власних інтересах і може викривляти інформацію", - наголосив він.

Читайте також: Данілов про месенджер telegram: "З точки зору нацбезпеки це дуже небезпечна річ"

Також, на думку Юрчишина, існує проблема з верифікацією джерел інформації, тому важливо вміти знаходити джерела, яким можна довіряти та вміти з ними працювати, оскільки вони теж можуть помилятися.

"Якщо певна соціальна мережа, наприклад, telegram або viber, є загрозою національній безпеці, шукаємо варіанти, як на це вплинути. Якщо проблема більше в медіаграмотності, робимо наголос на медіаграмотності", - підсумував він.