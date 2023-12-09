Протидіяти анонімним телеграм-каналам допоможе медіаграмотність, - Юрчишин
Новопризначений голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин вважає, що протидіяти анонімним телеграм-каналам допоможе медіаграмотність
Про це Юрчишин заявив у програмі "Коментар" на ютуб-каналі Еспресо.
"Проблема у тому, що зараз багато хто користується телеграм-каналами через те, що єдиний марафон складний, неоперативний і так далі. У телеграм-каналів є багато функцій, яких немає в інших застосунках, у тому числі повідомлення про ракетні небезпеки. У телеграм-каналах воно моментами швидше, ніж в офіційних каналах ДСНС чи "Києві Цифровому", - розповів він.
Юрчишин запропонував шляхи розв'язання цього питання. Йдеться, зокрема, про підвищення медіаграмотності українців. На його думку, у країні, яка перебуває у стані війні, цьому треба навчати щонайменше молодь.
"Це треба робити, щоб наші люди почали розбиратися, що якщо ви не знаєте, хто ці новини (у телеграм-каналах, - ред.) продукує, то скоріш за все, ця людина це робить не просто так. Вона діє в чиїхось інтересах чи у своїх власних інтересах і може викривляти інформацію", - наголосив він.
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Також, на думку Юрчишина, існує проблема з верифікацією джерел інформації, тому важливо вміти знаходити джерела, яким можна довіряти та вміти з ними працювати, оскільки вони теж можуть помилятися.
"Якщо певна соціальна мережа, наприклад, telegram або viber, є загрозою національній безпеці, шукаємо варіанти, як на це вплинути. Якщо проблема більше в медіаграмотності, робимо наголос на медіаграмотності", - підсумував він.
- Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що для нацбезпеки необхідно деанонімізувати діяльність телеграм-каналів, аби уникнути поширення проросійських наративів. Він нагадав, що Росія першою почала використовувати й створювати телеграм-мережі для маніпулювання суспільною думкою, поширення дезінформації й діяльності в режимі фейк-ньюз.
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