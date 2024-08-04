Для збору персональних даних українців РФ поширює фейкові застосунки "Резерв +"
Росіяни намагаються збирати персональні дані українців через фейкові застосунки, схожі на Резерв+
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.
"Ворог розповсюджує вебзастосунки, які мають виглядати як Резерв+, і планує поширювати їх серед українців для збору персональних даних. Ми вже знаємо про це і працюємо над забезпеченням вашого захисту", - написала Черногоренко.
Вона закликала українців бути уважними та перевіряти джерела, на які переходять.
Офіційний сайт Резерв+: reserveplus.mod.gov.ua.
Заступниця міністра оборони порадила не переходити за посиланнями, що імітують назву reserveplus.mod.gov.ua і закінчуються на .top, .website, .org тощо.
Також нагадала при завантаженні застосунку перевірити, що розробником є Міністерство оборони України (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY).
- 31 липня повідомлялося, що російські пропагандисти вигадали новий фейк про те, що влада Молдови готова негайно повернути в Україну біженців мобілізаційного віку. У молдовському МЗС спростували цю інформацію
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.05 Купівля 41.05Продаж 41.53
- EUR Купівля 44.34Продаж 45.17
- Актуальне
- Важливе