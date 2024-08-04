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Головна Технології Для збору персональних даних українців РФ поширює фейкові застосунки "Резерв +"

Для збору персональних даних українців РФ поширює фейкові застосунки "Резерв +"

Марина Клюєва
4 серпня, 2024 неділя
20:20
Технології Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг

Росіяни намагаються збирати персональні дані українців через фейкові застосунки, схожі на Резерв+

Зміст

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

"Ворог розповсюджує вебзастосунки, які мають виглядати як Резерв+, і планує поширювати їх серед українців для збору персональних даних. Ми вже знаємо про це і працюємо над забезпеченням вашого захисту", - написала Черногоренко.

Вона закликала українців бути уважними та перевіряти джерела, на які переходять. 

Офіційний сайт Резерв+: reserveplus.mod.gov.ua.

Заступниця міністра оборони порадила не переходити за посиланнями, що імітують назву reserveplus.mod.gov.ua і закінчуються на .top, .website, .org тощо.

Також нагадала при завантаженні застосунку перевірити, що розробником є Міністерство оборони України (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY).

  • 31 липня повідомлялося, що російські пропагандисти вигадали новий фейк про те, що влада Молдови готова негайно повернути в Україну біженців мобілізаційного віку. У молдовському МЗС спростували цю інформацію
Теги:
Суспільство
Україна
Міністерство оборони
фейк
російські фейки
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