Для збору персональних даних українців РФ поширює фейкові застосунки "Резерв +"

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

"Ворог розповсюджує вебзастосунки, які мають виглядати як Резерв+, і планує поширювати їх серед українців для збору персональних даних. Ми вже знаємо про це і працюємо над забезпеченням вашого захисту", - написала Черногоренко.

Вона закликала українців бути уважними та перевіряти джерела, на які переходять.

Офіційний сайт Резерв+: reserveplus.mod.gov.ua.

Заступниця міністра оборони порадила не переходити за посиланнями, що імітують назву reserveplus.mod.gov.ua і закінчуються на .top, .website, .org тощо.

Також нагадала при завантаженні застосунку перевірити, що розробником є Міністерство оборони України (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY).