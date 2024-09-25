До Дія.City приєдналось українське представництво Viber
Українське представництво месенджера Rakuten Viber стало резидентом спеціального податкового простору Дія.City
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Українське представництво одного з найпопулярніших у світі месенджерів стало резидентом Дія.Сіту. Понад мільярд людей в усьому світі користується Viber, яким володіє японський технологічний гігант Rakuten", - розповів він.
За словами Федорова, дані Rakuten показали, що месенджер використовують 98% українців зі смартфонами.
Водночас на початку 2024 року Rakuten Viber відкрив офіс в Україні, коли 3 субкомпанії, Rakuten Viber, Rakuten Advertising і Rakuten Rewards, мають команди з розробки й маркетингу в Одесі та Києві.
"Rakuten Viber бере активну участь у розвитку української цифрової екосистеми, компанія впевнена, що Дія.City створює для цього всі можливості", - підкреслив міністр.
Довідково. Дія.City - це унікальний правовий та податковий простір для IT-компаній в Україні. Він є альтернативою поточним умовам ведення ІТ-бізнесу, зі своїми особливостями організації праці між робітником та роботодавцем, режимом оподаткування, а також додатковими правовими інструментами.
- 9 серпня Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою до Дія.City зможуть долучитися виробники біонічних протезів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.17 Купівля 41.17Продаж 41.63
- EUR Купівля 45.92Продаж 46.6
- Актуальне
- Важливе