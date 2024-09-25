До Дія.City приєдналось українське представництво Viber

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Українське представництво одного з найпопулярніших у світі месенджерів стало резидентом Дія.Сіту. Понад мільярд людей в усьому світі користується Viber, яким володіє японський технологічний гігант Rakuten", - розповів він.

За словами Федорова, дані Rakuten показали, що месенджер використовують 98% українців зі смартфонами.

Водночас на початку 2024 року Rakuten Viber відкрив офіс в Україні, коли 3 субкомпанії, Rakuten Viber, Rakuten Advertising і Rakuten Rewards, мають команди з розробки й маркетингу в Одесі та Києві.

"Rakuten Viber бере активну участь у розвитку української цифрової екосистеми, компанія впевнена, що Дія.City створює для цього всі можливості", - підкреслив міністр.

Довідково. Дія.City - це унікальний правовий та податковий простір для IT-компаній в Україні. Він є альтернативою поточним умовам ведення ІТ-бізнесу, зі своїми особливостями організації праці між робітником та роботодавцем, режимом оподаткування, а також додатковими правовими інструментами.