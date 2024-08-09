До Дія.City зможуть доєднатися нові компанії: подробиці

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Компанії, які вирашать долучитися до Дія.Сity, отримають можливості залучення інвестицій та сприятливі податкові умови. За словами Федорова, це прикорить розвиток галузі, а біонічні протези стануть більш доступними.

"Зараз в Україні кількість людей з ампутаціями кінцівок може сягати 100 тисяч. Біонічні протези — це найкраще для них рішення, яке відновлює більшість функцій втраченої кінцівки. Зараз попит значно перевищує пропозицію, а резидентство в Дія.City дасть виробникам користуватись усіма можливостями простору для розвитку та масштабування", - додав міністр.

Довідково. Дія.City - це унікальний правовий та податковий простір для IT-компаній в Україні. Він є альтернативою поточним умовам ведення ІТ-бізнесу, зі своїми особливостями організації праці між робітником та роботодавцем, режимом оподаткування, а також додатковими правовими інструментами.