До Дія.City зможуть доєднатися нові компанії: подробиці
Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою до Дія.City зможуть долучитися виробники біонічних протезів
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Компанії, які вирашать долучитися до Дія.Сity, отримають можливості залучення інвестицій та сприятливі податкові умови. За словами Федорова, це прикорить розвиток галузі, а біонічні протези стануть більш доступними.
"Зараз в Україні кількість людей з ампутаціями кінцівок може сягати 100 тисяч. Біонічні протези — це найкраще для них рішення, яке відновлює більшість функцій втраченої кінцівки. Зараз попит значно перевищує пропозицію, а резидентство в Дія.City дасть виробникам користуватись усіма можливостями простору для розвитку та масштабування", - додав міністр.
Довідково. Дія.City - це унікальний правовий та податковий простір для IT-компаній в Україні. Він є альтернативою поточним умовам ведення ІТ-бізнесу, зі своїми особливостями організації праці між робітником та роботодавцем, режимом оподаткування, а також додатковими правовими інструментами.
- До правового і податкового простору Дія.City станом 22 травня долучилася вже тисяча резидентів. Серед них є як українські, так і закордонні компанії
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