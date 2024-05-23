Резидентами Дія.City стала тисяча компаній

Про це повідомила керівниця проєктного офісу Дія.City Наталя Денікеєва.

"Перша тисяча резидентів у Дія.City! Щаслива бути причетною до проєкту, який продовжує отримувати визнання потужних технологічних компаній", - написала вона.

За словами Денікеєвої, Дія.City - це простір, який забезпечує системну підтримку ІТ-індустрії і створює синергію держави та бізнесу. Його створення засвідчує вибір України йти шляхом успішних високотехнологічних країн.

"Звісно, наша мрія - щоб резидентство у Дія.City для ІТ-компаній було базою. А на український ринок заходили потужні світові гравці. Ми продовжуємо над цим працювати і робимо це тепер вже разом з нашими резидентами, що стали амбасадорами Дія.City", - наголосила вона.

Довідково. Дія.City - це унікальний правовий та податковий простір для IT-компаній в Україні. Він є альтернативою поточним умовам ведення ІТ-бізнесу, зі своїми особливостями організації праці між робітником та роботодавцем, режимом оподаткування, а також додатковими правовими інструментами.