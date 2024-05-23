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Резидентами Дія.City стала тисяча компаній

23 травня, 2024 четвер
04:25
Економіка Дія.Сіті

До правового і податкового простору Дія.City станом 22 травня долучилася вже тисяча резидентів. Серед них є як українські, так і закордонні компанії

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Про це повідомила керівниця проєктного офісу Дія.City Наталя Денікеєва. 

"Перша тисяча резидентів у Дія.City! Щаслива бути причетною до проєкту, який продовжує отримувати визнання потужних технологічних компаній", - написала вона. 

За словами Денікеєвої, Дія.City - це простір, який забезпечує системну підтримку ІТ-індустрії і створює синергію держави та бізнесу. Його створення засвідчує вибір України йти шляхом успішних високотехнологічних країн.

"Звісно, наша мрія - щоб резидентство у Дія.City для ІТ-компаній було базою. А на український ринок заходили потужні світові гравці. Ми продовжуємо над цим працювати і робимо це тепер вже разом з нашими резидентами, що стали амбасадорами Дія.City", - наголосила вона. 

Довідково. Дія.City - це унікальний правовий та податковий простір для IT-компаній в Україні. Він є альтернативою поточним умовам ведення ІТ-бізнесу, зі своїми особливостями організації праці між робітником та роботодавцем, режимом оподаткування, а також додатковими правовими інструментами. 

  • 10 травня 2022 року проєкт "Дія.City" увійшов до шортлиста премії Emerging Europe Awards 2022 у категорії Modern and Future-Proof Policy "за унікальний внесок у позиціонування України як потужного ІТ-хабу шляхом створення умов для розвитку компаній та залучення іноземних інвестицій".
  • 23 червня 2022 року Дія.City отримала премію Emerging Europe Awards в номінації Modern and Future-Proof Policymaking.

Теги:
Світ
Україна
IT
Технології
Дія
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