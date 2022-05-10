Проєкт Дія.City увійшов до шортлисту премії Emerging Europe Awards 2022
Цією премією щорічно нагороджують організації, проєкти та людей за досягнення у розвитку регіону
Про це повідомляє очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Дія.Сity номінували у категорії Modern and Future-Proof Policy "за унікальний внесок у позиціонування України як потужного ІТ-хабу шляхом створення умов для розвитку компаній та залучення іноземних інвестиції".
Переможців премії будуть визначати на Future of Emerging Europe Summit & Awards 2022, що відбудеться 23 червня у Брюсселі.
Кожен може вплинути на результати, перейшовши за посиланням та віддавши свій голос за проєкт.
- Відзначимо, що станом на кінець квітня до проєкту Дія.City долучилось понад 200 компаній.
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