Проєкт Дія.City увійшов до шортлисту премії Emerging Europe Awards 2022

Про це повідомляє очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Дія.Сity номінували у категорії Modern and Future-Proof Policy "за унікальний внесок у позиціонування України як потужного ІТ-хабу шляхом створення умов для розвитку компаній та залучення іноземних інвестиції".

Переможців премії будуть визначати на Future of Emerging Europe Summit & Awards 2022, що відбудеться 23 червня у Брюсселі.

Кожен може вплинути на результати, перейшовши за посиланням та віддавши свій голос за проєкт.

Відзначимо, що станом на кінець квітня до проєкту Дія.City долучилось понад 200 компаній.

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