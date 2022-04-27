Попри війну до Дія.City долучилися понад 200 компаній
Шість ІТ-компаній приєдналися до спеціального правового режиму Дія.City, а загальна кількість компаній-резидентів у ньому перевищує 200
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Телеграм.
"Попри війну, компанії розвиваються і приєднуються до унікального правового та податкового простору Дія.City. Сьогодні резидентами стали понад 200 міжнародних та українських ІТ-компаній", – написав він.
У квітні до Дія.City приєдналися одна з найбільших ІТ-компаній в сфері електронної комерції Evo, розробник популярних додатків Readdle, освітня платформа для пошуку репетиторів Preply, розробник 3d-візуалізацій інтер'єрів і ландшафтів Archivizer, компанія з фокусом на ПЗ для агробізнесу AgriChain, а також bru.digital — міжнародна команда художників комп’ютерної графіки, розробників, дизайнерів.
- Раніше до спецрежиму долучилися також такі компанії як Reface, Monobank, MacPaw, Ajax Systems, Revolut, Samsung, Genesis, Softserve та Rozetka.
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