Попри війну до Дія.City долучилися понад 200 компаній

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Телеграм.



"Попри війну, компанії розвиваються і приєднуються до унікального правового та податкового простору Дія.City. Сьогодні резидентами стали понад 200 міжнародних та українських ІТ-компаній", – написав він.



У квітні до Дія.City приєдналися одна з найбільших ІТ-компаній в сфері електронної комерції Evo, розробник популярних додатків Readdle, освітня платформа для пошуку репетиторів Preply, розробник 3d-візуалізацій інтер'єрів і ландшафтів Archivizer, компанія з фокусом на ПЗ для агробізнесу AgriChain, а також bru.digital — міжнародна команда художників комп’ютерної графіки, розробників, дизайнерів.

Раніше до спецрежиму долучилися також такі компанії як Reface, Monobank, MacPaw, Ajax Systems, Revolut, Samsung, Genesis, Softserve та Rozetka.