Emerging Europe Awards нагородили премією проєкт Дія.City

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, цією нагородою відзначають проєкти, які змінюють життя країн Європи.Переможців обирали люди з усього світу.

"Це наша ще одна перемога на міжнародній арені! Дія.City відзначили за унікальний внесок у позиціонування України як потужного ІТ-хабу, а також за створення умов для розвитку компаній та залучення інвестицій", - написав Федоров.

Раніше міністр повідомляв, що ІТ-компанії, які стали резидентами спеціального режиму Дія.Сіті, за лютий-квітень сплатили до бюджету 1,3 млрд грн податків. До Дія.Сіті приєдналися вже 262 компанії.

"За підрахунками, тільки в лютому-квітні надходження в український бюджет від резидентів Дія.City становили 1,3 млрд грн. З них — понад 57 млн грн військового збору. Це важливий внесок у нашу спільну перемогу", - додав Михайло Федоров.

10 травня Проєкт Дія.City увійшов до шортлисту премії Emerging Europe Awards 2022.

26 травня застосунок "Дія" отримав дві нагороди від британської премії D&AD Awards.

22 червня Дія здобула бронзу на міжнародному фестивалі креативників "Каннські леви 2022".

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