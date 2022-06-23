Emerging Europe Awards нагородили премією проєкт Дія.City
Проєкт Дія.City отримав премію Emerging Europe Awards в номінації Modern and Future-Proof Policymaking
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
За його словами, цією нагородою відзначають проєкти, які змінюють життя країн Європи.Переможців обирали люди з усього світу.
"Це наша ще одна перемога на міжнародній арені! Дія.City відзначили за унікальний внесок у позиціонування України як потужного ІТ-хабу, а також за створення умов для розвитку компаній та залучення інвестицій", - написав Федоров.
Раніше міністр повідомляв, що ІТ-компанії, які стали резидентами спеціального режиму Дія.Сіті, за лютий-квітень сплатили до бюджету 1,3 млрд грн податків. До Дія.Сіті приєдналися вже 262 компанії.
"За підрахунками, тільки в лютому-квітні надходження в український бюджет від резидентів Дія.City становили 1,3 млрд грн. З них — понад 57 млн грн військового збору. Це важливий внесок у нашу спільну перемогу", - додав Михайло Федоров.
- 10 травня Проєкт Дія.City увійшов до шортлисту премії Emerging Europe Awards 2022.
- 26 травня застосунок "Дія" отримав дві нагороди від британської премії D&AD Awards.
- 22 червня Дія здобула бронзу на міжнародному фестивалі креативників "Каннські леви 2022".
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