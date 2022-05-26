Застосунок "Дія" отримав дві нагороди від британської премії D&AD Awards

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Український застосунок став найкращим в категорії "Local Solution" та "Digital Design".

"Журі конкурсу високо оцінило кейс, як один застосунок змінює життя цілої країни. Вже 2,5 роки ми трансформуємо філософію державних послуг. Щоб замість нескінченної бюрократії все було декілька кліків у смартфоні",- написав міністр.

Проєкт Дія.City увійшов до шортлисту премії Emerging Europe Awards 2022.

Україна отримала дві нагороди у сфері кібербезпеки CYBERSEC Award.

Міністерство цифрової трансформації працює над тим, щоб зробити "Дію" міжнародним застосунком.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb