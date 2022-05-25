Україна планує зробити "Дію" міжнародним застосунком

Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров у телеграм.

"Зараз наша команда активно працює над тим, щоб застосунок Дія став міжнародним. Тоді українці із цифровими документами в застосунку зможуть подорожувати між країнами та використовувати їх у всіх життєвих ситуаціях за кордоном", – написав міністр.

Щоб втілити таку ідею, готовність допомогти висловили урядовці Латвії, Словаччини, Болгарії, Молдови, Словенії, Фінляндії та Канади, додав він.

"Наприклад, Молдова вже зараз ухвалює необхідні законодавчі зміни для визнання "Дії". З Польщею ми реалізуємо технічну інтеграцію для відображення українських документів у їхньому застосунку. Сподіваємося, що так само швидко вдасться налагодити співпрацю і з іншими країнами", – вказав він.

Нагадаємо, з 19 квітня повідомити про пошкоджене внаслідок війни майно можна на порталі "Дія".