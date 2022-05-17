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Україна отримала дві нагороди у сфері кібербезпеки CYBERSEC Award

17 травня, 2022 вiвторок
17:31
Суспільство European Cybersecurity Forum

Україна вперше отримала дві важливі нагороди у сфері кібербезпеки CYBERSEC Award: за героїчний спротив російській агресії та захист цифрових кордонів демократичного світу

Церемонія пройшла сьогодні на одному з найбільших заходів з кібербезпеки в Європі СYBERSEC European Cybersecurity Forum, інформує очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Останні роки Росія постійно атакувала Україну на кіберфронті — наші державні ресурси, сайти, банківську систему, ЗМІ. Ми відбивали ці кібератаки й посилювали кіберстійкість держави, а українські кіберспеціалісти працювали та створювали цінність. Але з початком повномасштабної війни ми почали не тільки захищатися, але і об'єдналися в українські кібервійська для захисту країни. Тому ця нагорода насамперед для всієї кіберспільноти та волонтерів, які сьогодні разом з нами ведуть першу у світі кібервійну. Поки наші сміливі воїни доводили, що так звана "друга армія світу" — це звичайні мародери та вбивці, наша IT-спільнота спростувала міф про Росію як найсильнішу кібердержаву", - зазначив міністр цифрової трансформації.

Урядовець подякував кожному, хто разом з нами захищає Україну на цифровому фронті.

"Те, що зараз спостерігає світ, не має жодних аналогів. Це новий рівень досвіду не тільки для нас, але й для інших країн. Ми вивчаємо його разом та інтуїтивно знаходимо рішення, які допомагають протистояти цій загрозі".

  • Відзначимо, що проєкт Дія.City увійшов до шортлисту премії Emerging Europe Awards 2022.
  • Також Україна увійшла до топ-20 країн світу за рівнем розвитку екосистеми даних.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

нагорода
кібербезпека
Михайло Федоров
Мінцифри
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