Україна отримала дві нагороди у сфері кібербезпеки CYBERSEC Award
Україна вперше отримала дві важливі нагороди у сфері кібербезпеки CYBERSEC Award: за героїчний спротив російській агресії та захист цифрових кордонів демократичного світу
Церемонія пройшла сьогодні на одному з найбільших заходів з кібербезпеки в Європі СYBERSEC European Cybersecurity Forum, інформує очільник Мінцифри Михайло Федоров.
"Останні роки Росія постійно атакувала Україну на кіберфронті — наші державні ресурси, сайти, банківську систему, ЗМІ. Ми відбивали ці кібератаки й посилювали кіберстійкість держави, а українські кіберспеціалісти працювали та створювали цінність. Але з початком повномасштабної війни ми почали не тільки захищатися, але і об'єдналися в українські кібервійська для захисту країни. Тому ця нагорода насамперед для всієї кіберспільноти та волонтерів, які сьогодні разом з нами ведуть першу у світі кібервійну. Поки наші сміливі воїни доводили, що так звана "друга армія світу" — це звичайні мародери та вбивці, наша IT-спільнота спростувала міф про Росію як найсильнішу кібердержаву", - зазначив міністр цифрової трансформації.
Урядовець подякував кожному, хто разом з нами захищає Україну на цифровому фронті.
"Те, що зараз спостерігає світ, не має жодних аналогів. Це новий рівень досвіду не тільки для нас, але й для інших країн. Ми вивчаємо його разом та інтуїтивно знаходимо рішення, які допомагають протистояти цій загрозі".
- Відзначимо, що проєкт Дія.City увійшов до шортлисту премії Emerging Europe Awards 2022.
- Також Україна увійшла до топ-20 країн світу за рівнем розвитку екосистеми даних.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.43
Купівля 31.43Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.64Продаж 33.36
- Актуальне
- Важливе