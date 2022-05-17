Україна отримала дві нагороди у сфері кібербезпеки CYBERSEC Award

Церемонія пройшла сьогодні на одному з найбільших заходів з кібербезпеки в Європі СYBERSEC European Cybersecurity Forum, інформує очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Останні роки Росія постійно атакувала Україну на кіберфронті — наші державні ресурси, сайти, банківську систему, ЗМІ. Ми відбивали ці кібератаки й посилювали кіберстійкість держави, а українські кіберспеціалісти працювали та створювали цінність. Але з початком повномасштабної війни ми почали не тільки захищатися, але і об'єдналися в українські кібервійська для захисту країни. Тому ця нагорода насамперед для всієї кіберспільноти та волонтерів, які сьогодні разом з нами ведуть першу у світі кібервійну. Поки наші сміливі воїни доводили, що так звана "друга армія світу" — це звичайні мародери та вбивці, наша IT-спільнота спростувала міф про Росію як найсильнішу кібердержаву", - зазначив міністр цифрової трансформації.

Урядовець подякував кожному, хто разом з нами захищає Україну на цифровому фронті.

"Те, що зараз спостерігає світ, не має жодних аналогів. Це новий рівень досвіду не тільки для нас, але й для інших країн. Ми вивчаємо його разом та інтуїтивно знаходимо рішення, які допомагають протистояти цій загрозі".

Відзначимо, що проєкт Дія.City увійшов до шортлисту премії Emerging Europe Awards 2022.

Також Україна увійшла до топ-20 країн світу за рівнем розвитку екосистеми даних.

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