Україна увійшла до топ-20 країн світу за рівнем розвитку екосистеми даних

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Сьогодні вийшов перший Global Data Barometer — міжнародне дослідження, що оцінює стан розвитку сфери даних для вирішення нагальних суспільних проблем у 109 країнах світу. Україна отримала 55 балів та увійшла в двадцятку лідерів. Сім країн отримали вище 60 балів — США, Нова Зеландія, Великобританія, Південна Корея, Франція, Канада та Естонія. 13 країн отримали від 50 до 60 балів, серед яких і Україна. Всі інші країни отримали менше 50 балів. Україна має однакову кількість балів з Австралією та Фінляндією", - розповів міністр.

Дослідження було проведено з травня 2019 року по травень 2021 року за допомогою більше 100 міжнародних експертів. Оцінювали різні показники та напрями в сфері розвитку екосистеми даних — управління даними, спроможність, доступність, використання та вплив даних для суспільного блага.

З повним текстом дослідження можна ознайомитись за посиланням.

Вчора, 10 травня, Михайло Федоров також повідомив, що проєкт Дія.City увійшов до шортлисту премії Emerging Europe Awards 2022

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