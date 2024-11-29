До використання в ЗСУ допустили екскаватори JCB HMEE

Про це повідомили в Міноборони.

Екскаватор JCB HMEE – броньована спеціальна машина, призначена для виконання широкого спектра завдань. У відомстві зазначили, що це один з найпопулярніших екскаваторів багатьох армій світу.

JCB HMEE важить близько 16 т. Він розвиває швидкість до 100 км/год та забезпечує повний захист екіпажу, сумісний зі стандартами STANAG щодо захисту від уражень.

Високу продуктивність на бездоріжжі забезпечують його системи повного приводу, управління усіма чотирма колесами та блокування диференціалів. Крім того, спеціально посилені для військових потреб підвіска і гальма забезпечують контрольовану та безпечну роботу.

У Міноборони додали, що кабіна бронеекскаватора ергономічно розроблена для максимальної продуктивності оператора та обладнана кондиціонером.

"Екскаватори JCB HMEE добре себе зарекомендували під час виконання спеціальних робіт у складних умовах і стоять на озброєнні багатьох передових армій світу", – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.