Єврокомісія оштрафувала Meta на €797 млн за порушення антимонопольних правил
Європейська комісія оштрафувала Meta Platforms на 797,72 мільйона євро за зловживання на користь Facebook Marketplace: компанія порушила антимонопольні правила
Про це повідомляє Reuters.
"Європейська комісія оштрафувала Meta (...) за порушення антимонопольних правил ЄС шляхом прив'язки свого сервісу онлайн-оголошень Facebook Marketplace до особистої соціальної мережі Facebook і нав'язування несправедливих торгових умов іншим постачальникам послуг онлайн-оголошень", - йдеться в повідомленні Єврокомісії.
Meta заявила, що оскаржуватиме рішення, оскільки попри твердження про перешкоджання зростанню великих онлайн-маркетплейсів в ЄС, Єврокомісія не змогла знайти доказів шкоди для конкурентів. Втім наразі компанія дотримуватиметься обмежень.
Вказано, що ЄС відкрив офіційне провадження про можливе порушення антимонопольних правил щодо Facebook у червні 2021 року, а в грудні 2022 року висловив занепокоєння, що Meta пов'язує соцмережу зі своїм онлайн-сервісом оголошень.
- Раніше Комісія з захисту персональної інформації Південної Кореї наклала штраф розміром у $15,67 млн (21,62 млрд вон) на Meta Platforms через те, що компанія використовувала конфіденційні дані своїх користувачів і потім надавала їх рекламодавцям.
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