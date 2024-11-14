Єврокомісія оштрафувала Meta на €797 млн за порушення антимонопольних правил

Про це повідомляє Reuters.

"Європейська комісія оштрафувала Meta (...) за порушення антимонопольних правил ЄС шляхом прив'язки свого сервісу онлайн-оголошень Facebook Marketplace до особистої соціальної мережі Facebook і нав'язування несправедливих торгових умов іншим постачальникам послуг онлайн-оголошень", - йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Meta заявила, що оскаржуватиме рішення, оскільки попри твердження про перешкоджання зростанню великих онлайн-маркетплейсів в ЄС, Єврокомісія не змогла знайти доказів шкоди для конкурентів. Втім наразі компанія дотримуватиметься обмежень.

Вказано, що ЄС відкрив офіційне провадження про можливе порушення антимонопольних правил щодо Facebook у червні 2021 року, а в грудні 2022 року висловив занепокоєння, що Meta пов'язує соцмережу зі своїм онлайн-сервісом оголошень.