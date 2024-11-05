Південна Корея оштрафувала Meta на $15,7 млн через збір конфіденційних даних

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву комісії.

Зазначено, що Meta отримала конфіденційні дані від близько 980 тис. користувачів Facebook у Південній Кореї без отримання згоди. Зокрема, дані стосувались їхніх релігійних переконань і політичних поглядів.

За даними комісії, таку інформацію використовували близько 4 тис. рекламодавців.

"Зокрема, було встановлено, що (Meta) аналізувала дані про поведінку користувачів, такі як сторінки, які їм сподобалися, рекламні оголошення, на які вони натискали у Facebook, а також створювала та керувала рекламними темами, пов'язаними з конфіденційною інформацією", - додає відомство.

Водночас представник компанії Meta у Південній Кореї відмовився коментувати цю заяву Reuters.