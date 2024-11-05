Південна Корея оштрафувала Meta на $15,7 млн через збір конфіденційних даних
Комісія з захисту персональної інформації Південної Кореї наклала штраф розміром у $15,67 млн (21,62 млрд вон) на Meta Platforms через те, що компанія використовувала конфіденційні дані своїх користувачів і потім надавала їх рекламодавцям
Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву комісії.
Зазначено, що Meta отримала конфіденційні дані від близько 980 тис. користувачів Facebook у Південній Кореї без отримання згоди. Зокрема, дані стосувались їхніх релігійних переконань і політичних поглядів.
За даними комісії, таку інформацію використовували близько 4 тис. рекламодавців.
"Зокрема, було встановлено, що (Meta) аналізувала дані про поведінку користувачів, такі як сторінки, які їм сподобалися, рекламні оголошення, на які вони натискали у Facebook, а також створювала та керувала рекламними темами, пов'язаними з конфіденційною інформацією", - додає відомство.
Водночас представник компанії Meta у Південній Кореї відмовився коментувати цю заяву Reuters.
- У вересні регулятор Євросоюзу з питань конфіденційності оштрафував компанію Meta на €91 млн за неналежне зберігання паролів деяких користувачів - без шифрування або захисту.
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