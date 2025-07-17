Фриланс-біржа Upwork почала масово блокувати акаунти українців: Мінцифри звернулося до керівництва платформи

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Він розповів, що надіслав СЕО Upwork Хайдену Брауну листа, оскільки з'явилися запити про масові блокування українських користувачів.

Серед причин, чому платформа навіть після верифікації даних обмежує акаунти українців без можливості подати апеляцію, Федоров назвав блокування за місцем реєстрації / проживання. Тобто якщо користувач зареєстрований на тимчасово окупованих територіях (Крим, частини Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Запоріжжя), то акаунт блокують, навіть якщо людина мешкає на підконтрольній Україні території.

Крім того, через GPS-збій, унаслідок роботи РЕБ під час повітряних тривог, система може встановлювати IP як російський або білоруський і блокувати акаунт. Також є випадки, коли блокування відбувалося без пояснення.

"Український ІТ-сектор критично важливий для економіки України та є потужним гравцем на глобальному ринку. Багато українських фахівців надають послуги через біржу фрилансерів Upwork, тож доступність платформи відіграє важливу роль у розвитку українського ІТ-ринку", - наголосив Федоров.

Він додав, що запропонував провести аудит усіх блокувань та вдосконалити механізми перевірки й вказав, що Мінцифра очікує на швидку реакцію компанії та розблокування акаунтів українців.