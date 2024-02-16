Google запустить кампанію, яка боротиметься проти фейків у ЄС, - Reuters
Google планує розпочати кампанію боротьби з дезінформацією в 5 країнах Європейського Союзу напередодні парламентських виборів
Про це пише Reuters.
Зазначається, що з березня внутрішній підрозділ Jigsaw, який займається боротьбою з загрозами для суспільства, запустить серію анімованих рекламних роликів на TikTok та YouTube у таких країнах, як Бельгія, Франція, Німеччина, Італія та Польща.
Цей проєкт є можливістю охопити громадян у країнах з найбільшою кількістю виборців у ЄС, використовуючи місцевий досвід компанії в цих регіонах.
У рекламі будуть використані так звані методи "пребанкінг", спрямовані на те, щоб допомогти глядачам визначити маніпулятивний контент, перш ніж зустріти його.
Натомість глядачам, які дивляться рекламу на YouTube, будуть пропонувати заповнити коротку анкету з кількома варіантами відповідей, призначену для оцінки того, що вони дізналися про дезінформацію.
- 14 лютого стало відомо, що провідні компанії в галузі штучного інтелекту, зокрема Google, Microsoft, OpenAI, Meta, TikTok і Adobe, планують підписати угоду, щоб виявляти та маркувати створений штучним інтелектом контент під час цьогорічних виборів у країнах світу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.78 Купівля 37.78Продаж 38.34
- EUR Купівля 40.62Продаж 41.44
- Актуальне
- Важливе