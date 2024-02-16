Google запустить кампанію, яка боротиметься проти фейків у ЄС, - Reuters

Про це пише Reuters.

Зазначається, що з березня внутрішній підрозділ Jigsaw, який займається боротьбою з загрозами для суспільства, запустить серію анімованих рекламних роликів на TikTok та YouTube у таких країнах, як Бельгія, Франція, Німеччина, Італія та Польща.

Цей проєкт є можливістю охопити громадян у країнах з найбільшою кількістю виборців у ЄС, використовуючи місцевий досвід компанії в цих регіонах.

У рекламі будуть використані так звані методи "пребанкінг", спрямовані на те, щоб допомогти глядачам визначити маніпулятивний контент, перш ніж зустріти його.

Натомість глядачам, які дивляться рекламу на YouTube, будуть пропонувати заповнити коротку анкету з кількома варіантами відповідей, призначену для оцінки того, що вони дізналися про дезінформацію.