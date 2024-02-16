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Головна Технології Google запустить кампанію, яка боротиметься проти фейків у ЄС, - Reuters

Google запустить кампанію, яка боротиметься проти фейків у ЄС, - Reuters

16 лютого, 2024 п'ятниця
06:46
Технології

Google планує розпочати кампанію боротьби з дезінформацією в 5 країнах Європейського Союзу напередодні парламентських виборів

Про це пише Reuters.

Зазначається, що з березня внутрішній підрозділ Jigsaw, який займається боротьбою з загрозами для суспільства, запустить серію анімованих рекламних роликів на TikTok та YouTube у таких країнах, як Бельгія, Франція, Німеччина, Італія та Польща.

Цей проєкт є можливістю охопити громадян у країнах з найбільшою кількістю виборців у ЄС, використовуючи місцевий досвід компанії в цих регіонах.

У рекламі будуть використані так звані методи "пребанкінг", спрямовані на те, щоб допомогти глядачам визначити маніпулятивний контент, перш ніж зустріти його.

Натомість глядачам, які дивляться рекламу на YouTube, будуть пропонувати заповнити коротку анкету з кількома варіантами відповідей, призначену для оцінки того, що вони дізналися про дезінформацію.

  • 14 лютого стало відомо, що провідні компанії в галузі штучного інтелекту, зокрема Google, Microsoft, OpenAI, Meta, TikTok і Adobe, планують підписати угоду, щоб виявляти та маркувати створений штучним інтелектом контент під час цьогорічних виборів у країнах світу.

Теги:
Світ
ЄС
вибори
фейк
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