Кількість запитів до ChatGPT становить понад 2,5 млрд на день

Про це Axios повідомили в OpenAI.

За даними компанії, безоплатну версію ChatGPT використовує більшість із понад 500 млн активних користувачів платформи щотижня.

Іншими активними країнами-користувачами є Індія, Бразилія, Франція й Німеччина.

Доходи OpenAI за 2024 рік склали близько $2,7 млрд, а на 2025 рік прогнозують понад $11 млрд, значною мірою завдяки корпоративному сегменту. Загальна кількість унікальних користувачів на місяць коливалась: у грудні 2024 року — близько 180 млн, у лютому 2025 року — понад 600 млн (за даними на основі відвідувань), у липні — трохи більш як 540 млн. Після запуску GPT-4.5, GPT-4o та додавання мультимодальності (зображення, голос, відео), інтерес до ChatGPT ще більше зріс. Активність користувачів продовжує зростати, хоча в деякі місяці помітні сезонні коливання.