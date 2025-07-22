Кількість запитів до ChatGPT становить понад 2,5 млрд на день
Користувачі ChatGPT в усьому світі щодня надсилають понад 2,5 млрд запитів. Більш як 330 млн із цих запитів надходять зі США
Про це Axios повідомили в OpenAI.
За даними компанії, безоплатну версію ChatGPT використовує більшість із понад 500 млн активних користувачів платформи щотижня.
Іншими активними країнами-користувачами є Індія, Бразилія, Франція й Німеччина.
Доходи OpenAI за 2024 рік склали близько $2,7 млрд, а на 2025 рік прогнозують понад $11 млрд, значною мірою завдяки корпоративному сегменту. Загальна кількість унікальних користувачів на місяць коливалась: у грудні 2024 року — близько 180 млн, у лютому 2025 року — понад 600 млн (за даними на основі відвідувань), у липні — трохи більш як 540 млн. Після запуску GPT-4.5, GPT-4o та додавання мультимодальності (зображення, голос, відео), інтерес до ChatGPT ще більше зріс. Активність користувачів продовжує зростати, хоча в деякі місяці помітні сезонні коливання.
- 18 липня 2024 року американська компанія Open AI, яка створила ChatGPT, презентувала GPT-4o mini - меншу та дешевшу версію своєї моделі штучного інтелекту GPT-4o.
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