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Компаніям можуть знадобитися тижні, щоб відновитися після глобального збою Microsoft, - Financial Times

20 липня, 2024 субота
16:39
Технології айтішнік it хакер

Світовим компаніям, ймовірно, знадобляться тижні для повного відновлення після глобального технічного збою у п'ятницю, 19 липня

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Про це пише Financial Times.

Зазначається, що багатьом компаніям, ймовірно, знадобляться дні або навіть тижні для повного відновлення, після того як "несправне оновлення програмного забезпечення від компанії, якій вони довіряли захист своїх систем, спричинило масові глобальні збої в роботі".

Компанія CrowdStrike, що займається кібербезпекою, звинуватила оновлення свого програмного забезпечення Falcon у помилці, яка зламала незліченну кількість комп'ютерів і серверів під управлінням Windows, призвела до приземлення літаків, відкладення візитів до лікарень і припинення мовлення телерадіокомпаній по всьому світу.

"Це перший випадок, коли широко розгорнутий агент безпеки, призначений для захисту комп'ютерів, фактично призводить до їхньої поломки", - сказав аналітик ІТ-консалтингової компанії Gartner Ніл Макдональд.

Отже, єдиним засобом для користувачів Windows, які постраждали від помилки "синього екрана", є перезавантаження комп'ютера і ручне видалення невдалого оновлення файлів CrowdStrike, що вимагає практичного доступу до кожного пристрою.

Як зазначають у виданні, через це у компаніях з тисячами комп'ютерів під управлінням Windows або з дефіцитом ІТ-спеціалістів на адміністрування змін може піти кілька днів або тижнів.

Що відомо про глобальний збій 19 липня

По всьому світі 19 липня компанії, банки, авіакомпанії та навіть Лондонська фондова біржа повідомляють про технічні збої після того, як корпорація Microsoft повідомила про збій у своїх онлайн-сервісах.

У хмарних службах Microsoft пізно ввечері 18 липня в США стався збій, а у п'ятницю, 19 липня, компанії по всьому світі почали масово повідомляти про технічні збої.

Зазначалося, що причиною збою стала помилка в оновленні продукту від компанії з кібербезпеки CrowdStrike, призначеного для операційної системи Windows від Microsoft. Оновлення призвело до проблем у роботі комп'ютерних систем, що використовують Windows.

Пізніше того ж дня Microsoft повідомила про успішне розв'язання проблеми.

Теги:
Світ
Економіка
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