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Пов'язано з ПЗ Microsoft: сталися збої в роботі компаній, банків і аеропортів

19 липня, 2024 п'ятниця
12:04
Технології Microsoft

По всьому світі компанії, банки, авіакомпанії та навіть Лондонська фондова біржа повідомляють про технічні збої після того, як корпорація Microsoft повідомила про збій у своїх онлайн-сервісах

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg.

У хмарних службах Microsoft пізно ввечері 18 липня в США стався збій, внаслідок чого одна авіакомпанія змусила рейси приземлитися на дві години, а інші перервали звичайні операції. Після цього про проблеми не повідомлялось, проте у п'ятницю, 19 липня, компанії по всьому світі масово повідомляють про технічні збої.

Глобальний збій в авіакомпаніях

У США авіакомпанії United Airlines, Delta Air Lines і American Airlines оголосили наземні зупинки, що означає припинення рейсів у всіх напрямках, повідомляє Федеральне управління авіації. United окремо повідомила, що зіткнулася з проблемами зв'язку в кабіні.

Cathay Pacific повідомила, що у неї виникли проблеми з реєстрацією в аеропорту Гонконгу. У Берліні аеропорт Шенфельд призупиняє роботу, повідомляє DPA. Великі австралійські аеропорти, включаючи Сідней і Мельбурн, також заявили, що стикаються з технічними проблемами.

В Австралії збій спричиняє хаос в аеропортах. Аеропорт Сіднея каже, що глобальний збій впливає на роботу деяких авіакомпаній і служби терміналів, попереджаючи про затримки деяких рейсів. Аеропорти Мельбурна, Аделаїди та Перта кажуть, що збої впливають на процедури реєстрації. Virgin Australia каже, що працює над вирішенням "масштабної" ІТ-проблеми.

Збій у роботі Microsoft серйозно вплинув на рейси до та з аеропорту Схіпхол в Амстердамі.

Токійський аеропорт Наріта також повідомляє про проблеми.

Аеропорт Сінгапуру є одним із найважливіших туристичних центрів Азії, і він також постраждав.

Затримки стались і в столичному аеропорту Індії.

Аеропорт Цюріха також постраждав від збою, хоча наразі без затримок чи скасувань. Деяким авіакомпаніям доводиться реєструватися вручну.

Голландське відділення Air France-KLM заявляє, що змушене призупинити "більшість операцій".

Відповідно до заяви аеропорту Будапешта, системи реєстрації Eurowings, Ryanair і Wizz Air не працюють, що призводить до "затримок, заторів і значного збільшення часу очікування".

Тим часом реєстрація в аеропорту Роттердама в Нідерландах наразі неможлива. Перед терміналом аеропорту великі черги, повідомляє нідерландське інформаційне агентство ANP.

Американські авіалінії скасували наказ про наземні рейси, повідомляє Федеральне управління авіації США.

Збої у світових банках

Про збій у роботі заявила й Лондонська фондова біржа. Далі з’явилися сплески звітів Downdetector щодо хмарних служб Microsoft у Японії та Австралії, а деякі австралійські банки мали проблеми.

А в Новій Зеландії банківські послуги постраждали від збою мережі, повідомляє New Zealand Herald.

Банк Ізраїлю стверджує, що глобальний збій компанії CrowdStrike, що займається кібербезпекою, спричиняє деякі збої в банківській системі країни.

Центральний банк каже, що проблема спричинила "частковий вплив на банківську систему, яка знає про інцидент і впорається з ним". Раніше Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю та екстрені служби заявили, що їхні сервери та гаряча лінія зазнають збоїв через технічну проблему.

Capitec, найбільший банк Південної Африки за кількістю клієнтів, також постраждав. Кредитор каже, що він стикається з системними проблемами по всій країні, хоча карткові платежі все ще працюють.

Збої у компаніях

London Stock Exchange Group заявила, що в її службі новин RNS виникла технічна проблема, через яку новини не публікуються на її вебсайт. Це основне місце, де британські компанії розміщують свої основні регулятивні та новинні оголошення, а сервіс обробляє близько 350 000 оголошень щороку.

Asahi Shimbun повідомляє, що проблеми виникають на комп’ютерах із встановленим програмним забезпеченням безпеки CrowdStrike, посилаючись на представників Microsoft Japan і CrowdStrike Japan.

Газета цитує представника CrowdStrike Japan, який каже, що на комп’ютерах із встановленим програмним забезпеченням безпеки Falcon з’являється "синій екран".

Фото: https://t.me/andriyshTime

CrowdStrike підтвердив, що комп’ютери з інстальованим програмним забезпеченням безпеки мають проблеми з операційною системою Windows, яка різко вимикається, повідомляє Asahi з посиланням на представника японського підрозділу компанії.

Telco Telstra повідомила, що це не вплинуло на лінії екстреної служби та фіксовані та мобільні мережі, але глобальні проблеми, що стосуються Microsoft і Crowdstrike, можуть спричинити затримки в спробі зв’язатися з компанією. Енергетична компанія AGL Energy заявила, що також має системні проблеми.

Японський McDonald's призупинив роботу близько третини своїх магазинів по всій країні в п'ятницю після збою систем. Проблеми з касовими апаратами змусили закрити постачальника Big Mac.

Сьогодні вранці Sky News не зміг вести пряму трансляцію.

Пожежна служба столиці Данії повідомила, що має проблеми з автоматичною пожежною сигналізацією в Копенгагені, закликаючи людей викликати екстрену допомогу у разі пожежі, повідомляє Sanne Wass. За словами пожежної служби, проблема пов'язана з глобальними збоями.

Також постраждали готелі. Керівник групи фотографій Bloomberg News Елейн То працює в Ocean Park Marriott у Гонконзі, де на стійці реєстрації довелося вдатися до ручки та паперу.

Геймери також мають проблеми з онлайн-магазином Nintendo. Nintendo повідомляє, що з 13:25 у Японії у користувачів виникли проблеми з доступом до карток для завантаження та передплачених карток у її електронному магазині.

Наслідки для світових ринків

Невеликі зміни ризику на світових ринках облігацій і валюти змінилися. Дохідність казначейських облігацій впала на два базисних пункти на тлі шквалу заголовків про збої, але повернулася до незначних змін, тоді як ієна стерла помірне зростання.

Оператор європейської біржі повідомив, що на торгівлю між біржами, якими керує Euronext, не впливає збій, який порушує роботу авіакомпаній і банків.

Операції деяких найбільших дисконтних брокерських контор Індії постраждали. 5Paisa повідомила своїх користувачів, що її системи постраждали через "глобальний збій у Crowdstrike/Microsoft", тоді як провідний брокер Angel One повідомив користувачів про "періодичну проблему".

Акції Crowdstrike впали на 14% на початкових торгах перед ринком через серйозні збої, які порушують роботу авіакомпаній, банків і компаній, що надають фінансові послуги.

Акції Microsoft впали на 2,8% після того, як власник програмного забезпечення Windows повідомив про збій у роботі своїх онлайн-сервісів.

Реакція Microsoft

Microsoft наразі не дає особливих пояснень. Остання інформація від компанії полягає в тому, що вона бачить покращення та прогрес у своїх діях із пом’якшення наслідків збою.

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