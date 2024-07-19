У роботі Нової пошти, Vodafone, Sense Bank і Monobank сталися збої: що відомо

Про це повідомляють пресслужби компаній.

Нова пошта

Пресслужба Нової пошти повідомляє, що через деякі програмні оновлення стався технічний збій в роботі системи з обслуговування клієнтів.

У компанії запевнили, що причини технічного збою вже з'ясовані. Там пообіцяли відновити роботу найближчим часом.

Згодом Нова пошта відновила свою роботу, а само всіх клієнтських систем та сервісів.

Vodafone

З самого ранку в роботі мобільного оператора Vodafone фіксувалися проблеми - користувачі скаржилися на проблеми зі зв'язком, а також не могли здійснити виклик.

Уже близько 09:40 ранку зв'язок відновився.

Зауважимо, що сама компанія не коментувала збої в роботі.

Sense Bank

Пресслужба Sense Bank заявляє, що в роботі банку фіксуються технічні проблеми, зокрема у відображенні продуктів, карток та рахунків, переказах та обміну валют, оплаті послуг, покупці облігацій та автоцивілки, відкритті депозитів та кредитів, збірці та довідки.

"Ми активно працюємо над відновленням усіх сервісів і докладаємо максимум зусиль, щоб повернути їх до ладу якнайшвидше", - йдеться у повідомленні.

Monobank

У роботі українського банку Monobank також стався збій - користувачі скаржаться, що не можуть створити "банку" для заощаджень.

Зокрема, сам банк не коментував збої в роботі.