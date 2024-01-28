Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив про DDoS-атаку
Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими повідомив про DDoS-атаку на свої інформаційні ресурси
Про це вони повідомили у телеграм.
"Вочевидь, ворог вирішив, що інформація, зокрема, про подробиці обмінів військовополоненими та падіння літака ІЛ-76 несе для нього загрозу", - припустили у Штабі.
За їх словами, з метою безпеки на певний час буде обмежений доступ до деяких функцій та ресурсів.
- В Україні фіксують зростання шкідливої кіберактивності щодо критичної інфраструктури, кібератаки загрожують, зокрема, сектору комунікацій.
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