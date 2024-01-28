Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив про DDoS-атаку

Про це вони повідомили у телеграм.

"Вочевидь, ворог вирішив, що інформація, зокрема, про подробиці обмінів військовополоненими та падіння літака ІЛ-76 несе для нього загрозу", - припустили у Штабі.

За їх словами, з метою безпеки на певний час буде обмежений доступ до деяких функцій та ресурсів.