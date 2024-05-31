Країни - члени ІТ-коаліції в рамках "Рамштайну" зібрали 58 млн євро для України
За підсумками засідання керівної групи ІТ-коаліції під керівництвом Естонії та Люксембургу в Таллінні, країни - члени ініціативи змогли зібрати 58 млн євро для України
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
За даними відомства, під час засідання учасники ініціативи та спостерігачі також підбили підсумки перших поставок обладнання Україні від ІТ Коаліції та оголосили про нові внески у розмірі 22 млн євро від Люксембургу, Ісландії, Естонії та Бельгії.
"Робота ІТ-коаліції стрімко прогресує, і крок за кроком ми рухаємося до задоволення потреб України. На початку травня перші ноутбуки, монітори та інші комунікаційні пристрої прибули в Україну. Естонія додатково робить внесок у розмірі 2 млн євро", - оголосила заступниця міністра оборони Естонії Туулі Дунетон.
За її словами, цей внесок буде використаний для розвитку системи "Оберіг", що забезпечує процес обліку військовозобов'язаних.
Окрім цього, під час технічної сесії, що відбулась перед засіданням ІТ-коаліції, розробники з Центру інновацій Міноборони України презентували систему ситуаційної обізнаності DELTA.
Також українські військові представили інструменти для планування операцій, технології інтеграції повітряних, морських та наземних дронів, захищений чат та стрімінгові сервіси з вбудованими функціями обробки інформації на основі ШІ.
"Дякую нашим партнерам за постійну підтримку, нові внески та швидке закриття критичних потреб наших військових, - зазначила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. - Наша співпраця виводить використання інформаційних технологій у бойових діях на новий рівень".
Також про намір вже найближчим часом приєднатися до ІТ-коаліції оголосила Іспанія.
- 13 травня повідомлялось, що Естонія передасть Україні засоби для підсилення кіберпростору в межах IT-коаліції.
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