Meta планує знизити плату за підписки у рамках закону ЄС про цифрові ринки

Про це повідомляє Politico.

Адвокат Meta з питань конкуренції Тімоті Ламб заявив, що компанія запропонувала знизити ціну підписки на користування застосунками без реклами до 5,99 євро на місяць за один обліковий запис і до 4 євро за кожний додатковий обліковий запис.

Початкова вартість підписки складала 13 євро, з додатковою платою 8 євро за додатковий акаунт.

"Це, безумовно, найнижча ціна, яку будь-яка розумна людина повинна платити за послуги такої якості", - заявив Лемб.

За його словами, тариф не включатиме додаткові збори, які користувачі сплачуватимуть, якщо завантажуватимуть додатки AppStore або Google Play.

Таке рішення було прийнято після того, як модель підписки Meta викликала гнів з боку учасників кампанії та законодавців ЄС, які стверджують, що вона не дає користувачам реального вибору щодо того, як управляти їхніми даними.

Група депутатів парламенту опублікувала 15 березня відкритого листа, в якому закликала Meta відмовитися від цієї схеми, назвавши її "несправедливою і недоречною".