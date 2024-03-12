Apple дозволить завантажувати застосунки з браузерів, щоб уникнути перевірки з боку ЄС
Apple вперше дозволить користувачам з Європи завантажувати застосунки для iPhone з браузерів, щоб відповідати правилам ЄС, спрямованим на боротьбу з домінуванням великих технологічних корпорацій
Про це повідомляє Bloomberg.
Закон ЄС про цифрові ринки, який набув чинності цього місяця, спрямований на боротьбу з домінування таких платформ, як Google Search компанії Alphabet Inc., Apple App Store, Amazon.com Inc. і Facebook компанії Meta Platforms Inc.
Згідно з правилами, ці компанії повинні дотримуватися низки вимог, інакше їм загрожують значні штрафи - до 10% річного світового доходу компанії або до 20% для повторних порушників.
Зокрема, відповідно до цих змін, Apple також дозволить розробникам пропонувати знижки користувачам поза магазином застосунків і дозволить стороннім маркетплейсам пропонувати свої власні продукти.
У своєму блозі компанія повідомила, що більшість змін набудуть чинності негайно, за винятком пропозиції Apple дозволити розробникам поширювати додатки з вебсайтів, яка почне діяти навесні.
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4 березня Єврокомісія оштрафувала компанію Apple на 1,8 млрд євро за зловживання своїм домінуючим становищем на ринку розповсюдження програм для потокового передавання музики.
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