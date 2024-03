Apple дозволить завантажувати застосунки з браузерів, щоб уникнути перевірки з боку ЄС

Про це повідомляє Bloomberg.

Закон ЄС про цифрові ринки, який набув чинності цього місяця, спрямований на боротьбу з домінування таких платформ, як Google Search компанії Alphabet Inc., Apple App Store, Amazon.com Inc. і Facebook компанії Meta Platforms Inc.

Згідно з правилами, ці компанії повинні дотримуватися низки вимог, інакше їм загрожують значні штрафи - до 10% річного світового доходу компанії або до 20% для повторних порушників.

Зокрема, відповідно до цих змін, Apple також дозволить розробникам пропонувати знижки користувачам поза магазином застосунків і дозволить стороннім маркетплейсам пропонувати свої власні продукти.

У своєму блозі компанія повідомила, що більшість змін набудуть чинності негайно, за винятком пропозиції Apple дозволити розробникам поширювати додатки з вебсайтів, яка почне діяти навесні.