Monobank розширив функції банок. Що нового з'явилося

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

За його словами, за допомогою банок вже зібрано майже 50 млрд грн, тому команда банку працює над покращенням сервісу. Зокрема, з'явилась можливість зберігати чужі банки собі. Для цього потрібно перейти за посиланням у застосунок та натиснути на прапорець. Таким чином можна не лише відстежувати прогрес збору, а й налаштувати періодичні відрахування на вибрані банки.

Також для сервісу з'явилась можливість IBAN переказів.

"На перший погляд, ця новина не викликає емоцій, проте ті, хто давно волонтерить, добре знають, що збір можна помножити на два, якщо долучити бізнеси (юросіб). IBAN відкриває таку можливість, бо юрособи не можуть просто так закидати на Банку, їм треба реквізити",- наголосив Гороховський.

Він зазначив, якщо організацію зареєстровано у реєстрі волонтерів, то юрособа зможе не платити податки за такий донат. Водночас фонди отримали змогу відкривати багато зборів одночасно.

"У наступному релізі ви отримаєте можливість прикріпляти звіт в банку після її розбиття. Звіт буде доступний за посиланням на розбиту банку. Нова версія поступово стає доступною усім, якщо ви ще не бачите оновлення, будь ласка, трохи почекайте", - додав Гороховський.