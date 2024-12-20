На дорогах України встановлять більше приладів TruCAM, якими поліція вимірює швидкість

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, прилади TruCAM застосовують разом із камерами автоматичної фіксації, що дозволяє значно підвищити ефективність контролю за швидкістю транспорту.

Ці ділянки визначають з урахуванням аварійності, зокрема на небезпечних ділянках доріг і в місцях концентрації ДТП, що сталися через порушення водіями встановлених лімітів швидкості.

У районах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій і Луганській областях, прилади TruCAM для вимірювання швидкості тимчасово не використовують. Однак у Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській і Херсонській областях вони працюватимуть на окремих ділянках автомобільних доріг.

Патрульні також уточнюють:

про використання приладів для вимірювання швидкості сповіщатимуть дорожні знаки;

у місцях фіксації порушень стоїть патрульний автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

Загалом на території України контроль за швидкісним режимом за допомогою TruCAM здійснюватиметься на 346 ділянках автодоріг.

Повний перелік таких ділянок можна знайти на сайті Патрульної поліції.