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У Києві обмежили швидкість на 8 ділянках, де можна було розганятися до 80 км/год.: адреси

Увесь Лесь
1 листопада, 2024 п'ятниця
07:31
Суспільство на фото: світлофор

Із 1 листопада в Києві обмежили до 50 км/год. швидкість руху на 8 ділянках, де раніше було дозволено їхати до 80 км/год.

Зміст

Про це повідомляє КМДА.

"Із 1 листопада у столиці дозволена швидкість руху - 50 км/год. На 8 ділянках, де в попередній період була дозволена швидкість 80 км/год, фахівці ЦОДРу наразі демонтують 105 дорожніх знаків обмеження швидкості "80", - йдеться у повідомленні.

Швидкість обмежили на таких ділянках:

  • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
  • Наддніпрянське шосе;
  • Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
  • просп. Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);
  • просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);
  • просп. Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);
  • вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
  • Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі Києва, за винятком ділянки біля світлофорного об’єкта).

З 1 листопада на дорогах по всій Україні запровадили "зимове" обмеження швидкості до 50 км/год. До цього на окремих ділянках у містах (зокрема, у Києві та Дніпрі) обмеження швидкості становило 80 км/год.

Теги:
Новини
транспорт
дороги
Київщина
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