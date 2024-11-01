У Києві обмежили швидкість на 8 ділянках, де можна було розганятися до 80 км/год.: адреси

Про це повідомляє КМДА.

"Із 1 листопада у столиці дозволена швидкість руху - 50 км/год. На 8 ділянках, де в попередній період була дозволена швидкість 80 км/год, фахівці ЦОДРу наразі демонтують 105 дорожніх знаків обмеження швидкості "80", - йдеться у повідомленні.

Швидкість обмежили на таких ділянках:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Наддніпрянське шосе;

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

просп. Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);

просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

просп. Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі Києва, за винятком ділянки біля світлофорного об’єкта).

З 1 листопада на дорогах по всій Україні запровадили "зимове" обмеження швидкості до 50 км/год. До цього на окремих ділянках у містах (зокрема, у Києві та Дніпрі) обмеження швидкості становило 80 км/год.